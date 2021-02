Eckerde

Hinter den '99er Narren aus Eckerde liegt eine traurige Karnevalssession – ohne Prunksitzung, ohne Umzug durch die Straßen mit „Helau“ und „Alaaf“, ohne Abschied und Trauerfeiern am Aschermittwoch. In der Corona-Krise wurde das Virus zum Spaßverderber für die organisierten Narren, gegründet vor 22 Jahren als fünfte Abteilung der Ortsfeuerwehr. Nun hoffen die Eckerder auf eine fröhlich-unbeschwerte Karnevalssession 2021/2022 mit einem gewohnt humorvollen Auftakt am 11. November.

Verzicht auf Auswaschen der Portemonnaies

Zum Abschluss der aktuellen Session legte Narrenpräsident Wolfgang Pardey am Aschermittwoch einen Trauerkranz mit der Aufschrift „Karneval, wir vermissen dich“ am Heimatstein in der Ortsmitte Eckerdes nieder – unter Beachtung der Corona-Sicherheitsbestimmungen. Darum verzichtete Pardey auf die Begleitung seiner Narrenschar und zuvor auf das traditionelle Auswaschen der Portemonnaies im Hausgraben des Rittergutes von Heimburg. Das Auswaschen gilt als symbolische Vorbereitung auf die künftige Session mit neuen Geldausgaben.

Von Frank Hermann