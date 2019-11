Barsinghausen/Eckerde

Die Eckerder Narren eröffnen am 11. November um 11.11 Uhr die Karnevalssaison im Barsinghäuser Rathaus. Zum Beginn der fünften Jahreszeit stürmen die 99er Narren der Ortsfeuerwehr das Rathaus, um dort symbolisch das Regiment über die Stadt zu übernehmen.

Um 19.11 Uhr geht es für die Narren mit einer internen Feier weiter. An diesem Tag wird Präsidenten Wolfgang Pardey neuen Mitgliedern als äußeres Zeichen ihrer Mitgliedschaft bei den Narren die Narrenkappe überreichen.

Die große Karnevalsfeier ist für Sonnabend, 15. Februar 2020, um 19.30 Uhr in der Adolf-Grimme-Schule geplant. Der Kartenvorverkauf beginnt am 2. Dezember. Die Eintrittskarten gibt es in diesem Jahr nur im Vorverkauf – in Eckerde bei Wolfgang Pardey, bei Margrit Bröder in Großgoltern und im Blumenstübchen von Maria Hugo in Barsinghausen.

Zudem bieten die Narren für Freitag, 14. Februar, eine öffentliche Generalprobe für die Senioren der Stadt Barsinghausen an. Beginn ist um 18 Uhr.

Von Lisa Malecha