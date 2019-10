Barsinghausen

Edin Bajric ist wieder da. Zehn Jahre nach seiner bisher letzten Ausstellung zeigt der Künstler erneut seine Werke in Barsinghausen. Und damit schließt sich auch ein wenig der Kreis. 2009 gehörte er zu den ersten Ausstellern im damals neuen Domizil des Kunstvereins Barsinghausen im Gebäudekomplex des Restaurants Stiller. Nun gehört ihm die zweite Ausstellung des Vereins, seitdem dieser in der neuen Kulturfabrik Krawatte untergekommen ist. Am Freitag, 25. Oktober, beginnt die Ausstellung „Ausgewachsen“. Zur Einführung ab 18 Uhr konnte der Verein den Kunsthistoriker Johann Brandes gewinnen, die Cellistin Michaela von Pilsach sorgt für Musik.

„Ausgewachsen“ passt zu seinen Werken

Der Name der Ausstellung passt nicht ganz zur Umgebung. Denn die Sanierung der ehemaligen Krawattenfabrik wird noch bis zum nächsten Jahr dauern, schätzt Kunstverein-Vorstandsmitglied Ulla Stegen. Das macht Bajric aber gar nichts aus. „Dieses Fabrikambiente hat etwas. Es gefällt mir sogar besser als in den früheren Räumen.“ Ausgewachsen sind jedoch die Kunstwerke des 39-Jährigen. Immer wieder kommen Obst oder Gemüse als Motive vor – entweder „die verrückte Banane“ aus Gips, die scheinbar aus der Wand oder durch die Fensterbank hindurch wächst, oder ein gedeckter Tisch mit reifer Paprika oder Avocado aus Gips. Der Kunstdozent der Universität Hannover arbeitet aber auch viel mit Installationen, Fotografien und Blaudrucken. Dabei finden sich oft maritime Motive wieder, vor allem Fische. „Das ist im vergangenen Sommer entstanden“, sagt Bajric und lacht.

Der Künstler ist Bosnier, in Kürze hofft er auf den Erhalt der deutschen Staatsbürgerschaft. Vor 26 Jahren flüchtete er mit seiner Familie vor dem Bürgerkrieg auf dem Balkan. Aufgenommen wurden die Bajrics damals von Privatleuten in Egestorf. „Und zu dieser Familie besteht immer noch Kontakt“, sagt der Künstler, der natürlich auf viele Besucher hofft – auf die Familie aus Egestorf aber besonders. „Ich habe sie zu meiner Ausstellung eingeladen und würde mich freuen, wenn sie vorbeikommen. Vielleicht klappt es ja schon zur Vernissage.“

Künstler ist mehrfach anwesend

„Ausgewachsen“ ist bis Sonntag, 24. November, beim Kunstverein Barsinghausen zu sehen. Die Kulturfabrik Krawatte an der Egestorfer Straße 28 ist donnerstags von 19 bis 21 Uhr, sonnabends von 13 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Bajric selbst ist zu sogenannten Künstlergesprächen an den Sonntagen 27. Oktober, 10. November und 24. November, sowie am Sonnabend, 2. November, anwesend – jeweils zu den kompletten Öffnungszeiten. Die Finissage beginnt am Schlusstag um 17 Uhr.

Von Stephan Hartung