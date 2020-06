Egestorf

In der Diskussion um den Zuschnitt des geplanten Neubaugebiets am Egestorfer Rottkampweg machen die Barsinghäuser Ratsfraktionen fast einmütig Front gegen die Stadtverwaltung. Die Politik möchte das sogenannte Grabeland mit Kleingartenparzellen gegenüber dem Friedhof in den Bebauungsplan einbeziehen. Die Verwaltung hatte dagegen zuletzt vorgeschlagen, dieses Areal aus sozialen Gründen außen vor zu lassen und von einer möglichen Bebauung abzusehen.

In der Bauausschusssitzung am Donnerstagabend wurde deutlich, dass die Fraktionen in der Ratssitzung am 13. Juli wohl fast durchweg gegen die Empfehlung der Stadtverwaltung stimmen werden. Sprecher von CDU, SPD, Grünen, FDP und der Wählergemeinschaft Aktiv für Barsinghausen (AFB) begründeten dies damit, dass das Baugebiet am Rottkampweg ideale Voraussetzungen bezüglich Lage, Anbindung und Infrastruktur besitze und deshalb nicht verkleinert werden solle. Der Bauausschuss selbst hat über den Zuschnitt nicht abgestimmt, weil das Gremium wegen der Corona-Pandemie derzeit nur in verringerter Besetzung tagt.

60 Bürger beim Ortstermin

Vor der Ausschusssitzung hatte es auf Einladung der Stadtverwaltung bereits einen Ortstermin am Rottkampweg gegeben. Rund 60 Bürger nutzten dabei die Gelegenheit, mit Vertretern der Verwaltung über das Baugebiet, dessen Zuschnitt und den Stand der Planungen zu diskutieren und Fragen zu stellen. Dabei wurde deutlich, dass offenbar auch im Kreis mancher Anlieger der Widerstand gegen eine Bebauung der Kleingartenflächen schwindet. Ein Grund ist dabei der aktuelle Zustand mancher der von ihren Nutzern längst verlassenen Parzellen. „Das Grabeland ist nun teilweise Brache, und auf meinem Grundstück tummeln sich die Ratten“, berichtete der unmittelbare Nachbar Friedrich Holtiegel. „Das möchte ich geordnet haben.“

Außerdem gibt es Zustimmung für die Nutzungspläne von Burkhard Lango, dem das Grabeland gehört. Beim Ortstermin und später in der Sitzung erläuterte er, dass er auf einem Teil seines Areals kleine Seniorenbungalows mit etwa 90 Quadratmeter Fläche errichten wolle. Zudem plane er drei bis fünf Häuser für junge Familien sowie am Aschenkoppelweg den Bau einer Seniorenwohngemeinschaft mit individuellen Bereichen von 27 bis 49 Quadratmeter Größe.

Kritik an Verfahrensdauer

Kritik beim Ortstermin gab es an der schon jetzt sehr langen Verfahrensdauer rund um das Egestorfer Baugebiet. Der Rat hatte erstmals im Mai 2016 den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 212 Rottkampweg gefasst. Vor einem Jahr war das Gebiet erweitert worden, ehe nun die erneute Diskussion um den Zuschnitt geführt wird.

Nach den Worten von Kerstin Beckmann (AFB) ist das Baugebiet am Rottkampweg im größeren Zuschnitt „eine ideale Fläche, um Wohnraum zu gestalten“. Es handele sich um eine integrierte Fläche im inneren Bereich von Egestorf. „Wir wollen mit neuen Baugebieten nicht in die Peripherie oder an den Waldrand gehen“, sagte sie. „Die Größe am Rottkampweg ist nachfragegerecht und an die Umgebung angepasst.“ Marlene Hunte-Grüne ( SPD) kritisierte das Hin und Her der Stadtverwaltung beim Zuschnitt. Bei dem Grabeland handele es sich nicht um Kleingartengelände im rechtlich abgesicherten Sinne, betonte sie. Es gebe gute, nachvollziehbare Gründe, um in Egestorf zu bauen. „Wir können den Änderungswunsch der Stadtverwaltung überhaupt nicht nachvollziehen“, betonte die Sozialdemokratin.

Verwaltung: Rottkampweg ist „gehobener Feldweg“

Max Matthiesen ( CDU) lobte die Ideen für neue Wohnformen am Rottkampweg und forderte eine schnelle Realisierung des Baugebiets. Die zusätzlichen Verkehrsbelastungen in dem Bereich seien „zu bewerkstelligen“, sagte er. Fred Wellhausen ( FDP) wies auf die Bedeutung der intensiven Kommunikation mit den Anliegern rund um den Rottkampweg hin. Abdulselam Dogan (Grüne) stimmte den Argumenten der anderen Ratsvertreter im Grundsatz zu, kündigte aber an, dass seine Fraktion am Ende wohl unterschiedlich abstimmen werde.

Deutlich wurde in der Ausschusssitzung aber auch, dass rund um das geplante Neubaugebiet unabhängig vom Zuschnitt noch etliche weitere Probleme gelöst werden müssen. Dazu gehört die Anbindung über den Rottkampweg, der sich nach Einschätzung der Verwaltung derzeit im Ausbauzustand eines „gehobenen Feldweges“ befindet. Amtsleiter Michael Huschenhöfer erläuterte zudem, dass die Erschließung des Baugebiets recht aufwendig und teuer und wegen der verschiedenen Grundeigentümer auch nicht einfach zu organisieren sei. „Die Eigentümer müssen ihre Hausaufgaben machen“, sagte er.

Etliche der Kleingartenparzellen am Egestorfer Friedhof sind von den früheren Nutzern bereits geräumt. Anlieger kritisieren den ungepflegten Zustand. Quelle: Andreas Kannegießer

Nach den Worten der beiden städtischen Planerinnen Anna Derksen und Sandy Löbermann stehen auch verschiedene notwendige Gutachten noch aus. Nächster Schritt nach dem Beschluss über den Zuschnitt des Bebauungsplans sei nun der Abschluss von Verträgen mit den Grundeigentümern zur Übernahme aller Planungskosten. Ziel der Stadtverwaltung ist laut Derksen, dass der Bebauungsplan im nächsten Sommer als Satzung beschlossen werden kann. Huschenhöfer nannte als realistischen Erschließungsbeginn im Baugebiet allerdings das Jahr 2022.

Von Andreas Kannegießer