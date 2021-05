Egestorf

Es gab gut erhaltene Lektüre für jede Altersklasse, und die auch noch völlig kostenlos: Die Organisatoren der Büchertisch-Aktion in Egestorf sind mit dem Verlauf ihrer jüngsten Veranstaltung sehr zufrieden. Mitorganisatorin Angelika Richter berichtete: „Es wurden viele Bücher mitgenommen, insgesamt rund 500 Stück.“

Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer hatten die gespendeten Bücher rund um den Egestorfer Bücherschrank zum kostenfreien Mitnehmen angeboten. Etwa 80 Interessierte kamen zum Stöbern und fanden Bücher aus den Bereichen Belletristik, darunter viele Krimis und Thrillers, aber auch Ratgeber aus dem Bereich Garten und Natur, Kochbücher, Kinder- und Jugendliteratur und mehr. „Ein toller Erfolg“, kommentierte die Bücherpatin Georgina Rühe, die parallel die Bücher in der sogenannten Bücher-Zelle sortierte und ordnete.

Nächster Büchertisch-Tag am 12. September

Die Bücherpaten haben sich vorgenommen, den nächsten Büchertisch-Tag am Sonntag, 12. September, dem Tag der Kommunalwahl, auszurichten. Dann könnten viele Menschen aus Egestorf beim Gang zum Wahllokal in der benachbarten Schule nicht nur ihre Stimme abgeben, sondern auch ein Buch mit nach Hause nehmen.

Sieben Paten betreuen Bücherschrank in Egestorf

Der Egestorfer Bücherschrank steht auf dem Platz vor der Kindertagesstätte in Egestorf, zwischen Christuskirche und Feuerwehr. Der Schrank war Mitte 2019 offiziell eröffnet worden. Altbürgermeister Klaus-Detlef Richter und Klaus Delto hatten eine ausgediente Telefonzelle besorgt und nach Barsinghausen gebracht. Das Schmuckstück leuchtet in den Egestorfer Farben Grün und Gelb. Insgesamt sieben Bücherfreunde wechseln sich an sieben Tagen in der Woche ab, um im Bücherschrank Ordnung zu halten.

Von Tobias Welz