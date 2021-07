Auf frischer Tat ertappt hat die Polizei in der Nacht zu Montag zwei junge Einbrecher, die in das Schulgebäude der Goetheschule Barsinghausen eingedrungen waren. Ein 17-Jähriger lief den Beamten in die Arme, als er die KGS verließ. Außerdem gab es Einbrüche in zwei Gaststätten in Egestorf. Die Polizei prüft jetzt eine Verbindung.