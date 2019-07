Egestorf

Unverständnis, Trauer, Wut – unter vielen Anwohnern des Rottkampwegs und vor allem auch bei den Kleingärtnern stößt der Bebauungsplan für den Rottkampweg auf Kritik. Denn kürzlich wurde bekannt, dass das gesamte Kleingartengelände zwischen Rottkampweg und Ellerstraße bebaut werden soll.

Seit mehr als 50 Jahren seien auf dem Areal Gärten, sagt Werner Kutz. Und diese Gärten, die seit etwa 40 Jahren die Kleingartenkolonie bilden, wollen die Pächter nicht aufgeben. „Zum Teil sind wir mit den anderen Flächen ja einverstanden. Doch warum ausgerechnet ihre Kleinode und Rückzugsorte verschwinden müssen, das verstehen die Anwohner nicht.

Pächter wollen Gartenkolonie retten

Insgesamt 30 Gärten gibt es auf dem Areal, nun haben die Pächter ihre Kündigungen zum 1. September 2019 erhalten. „Allerdings dürfen wir die Gärten zunächst weiter nutzen“, sagt Holger Thies. Die Kündigung des Pachtvertrags sei nur vorsorglich gewesen, habe der Verpächter ihm gesagt. „Wenn Anfang Oktober die Pacht bezahlt wird, dann können wir für ein weiteres Jahr den Garten nutzen –eventuell auch zwei Jahre.“

Melanie Wenzel sammelt Unterschriften gegen den Abriss der Kleingärten. Petra Jorek unterstützt ihr Anliegen. Immerhin haben sie und ihre Familie den Garten liebevoll und mit viel Arbeit gestaltet. Quelle: Lisa Malecha

Grund: Der Eigentümer des Grundstücks hat das Gelände noch nicht an die Stadt verkauft, „weil sie sich noch nicht einigen konnten über den Wert des Grünstreifens“. Ein Hoffnungsschimmer für die Pächter. Derzeit sammeln sie Unterschriften gegen das Vorhaben. Ihr Anliegen: Die Kleingärten müssen erhalten bleiben.

Die Ackerflächen beiderseits des Rottkampwegs gelten als eines der letzten größeren Areale in Egestorf zur innerörtlichen Bebauung, ohne an den Ortsrändern ganz neue Flächen erschließen zu müssen. Der städtische Verwaltungsausschuss hatte bereits im Mai 2016 die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 212 „ Rottkampweg“ beschlossen.

Inzwischen sind diese Pläne modifiziert und erweitert worden. Nun ist unter anderem auch das gesamte Kleingartengelände zwischen dem Rottkampweg und der Ellernstraße als potenzielles Bauland vorgesehen. Der Verwaltungsausschuss hat die geänderte Planung vor rund zwei Monaten bestätigt.

Auch Mehrfamilienhäuser vorgesehen

Das potenzielle Neubaugebiet ist insgesamt rund 47.000 Quadratmeter groß, davon könnten nach erster Einschätzung des Planungsbüros Stadtlandschaft knapp 36.000 Quadratmeter Grundstücksflächen vermarktet werden. Der Rest entfällt auf Straßen und Wege, öffentliche Grünflächen und einen Bolzplatz.

Vor vier Jahren hat auch Henning Klatt einen der Gärten übernommen. Er wohnt in der Umgebung, hat aber an seiner Wohnung keinen eigenen Garten. „Wir ziehen hier die grüne Lunge raus, das gleicht einem totalen Organversagen“, sagt Klatt. Er kann nicht nachvollziehen, warum nicht an Ortsrändern oder auf weiteren freien Flächen gebaut wird.

Einige Gärten liegen schon brach. Quelle: Lisa Malecha

Seit 40 Jahren schon hat Edgar Thies seinen Garten am Rottkampweg. Dort wachsen Tomaten, Salat, Gurken, Himbeeren und viele weitere Obst- und Gemüsesorten. Der Garten wird liebevoll von Thies, seinem Sohn Holger und seinem Enkel bewirtschaftet. „Ich habe den Garten damals gepachtet, weil ich in der Nähe wohne und ein Ziel brauchte, einen Ort, zu dem ich immer kann, wo ich mich entspannen und den Alltag hinter mir lassen kann“, sagt Thies. Er habe viel in den Garten investiert – Zeit und Geld.

Für viele ist der Garten ein Rückzugsort

Erst vor drei Monaten, also kurz bevor bekannt wurde, dass die Gärten bald abgerissen werden, hat Hartmut Günther seine Parzelle gepachtet. „Es ist so herrlich hier, und ich habe viele tolle Menschen kennengelernt“, sagt er. Dass das nun vorbei sein soll, stimme ihn traurig. Denn die Anlage sei eine ganz besonder – das findet auch Klatt. „Die Gärten hier sind frei, es gibt keine strengen Regeln zur Gestaltung, und es hat dieses Outdoor-Gefühl, da es weder Strom noch fließend Wasser gibt.“

Zahlreiche Anwohner und Gartenbesitzer kritisieren die Pläne für das Neubaugebiet. Sie haben sich mit einer Redakteurin dieser Zeitung in der Gartenkolonie getroffen, um über ihre Sorgen zu reden. Quelle: Lisa Malecha

Für Melanie Wenzel sei es der erste Sommer, in dem sie ihren Garten genießen könne. Die Jahre zuvor habe sie immer in ihr Kleinod investiert, um es zu einem Ort zu machen, an dem sie abschalten kann und sich wohl fühlt. „Nun muss ich innerhalb von kurzer Zeit abreißen, was ich in vier Jahren mühevoll aufgebaut habe“ sagt die Frau, die Unterschriften gegen den Bebauungsplan sammelt.

Denn die Gärten würden Ruhe bieten von Stess, Lärm, Zeitdruck, Konflikten. Außerdem würden den Kindern, die mit ihren Familien in den Hochhäusern in unmittelbarer Nähe wohnen, nach dem Abriss Flächen zum Toben und Spielen fehlen. „Man kann sich nicht beschweren, dass Kinder sich zu wenig bewegen, und ihnen gleichzeitig den Raum dafür nehmen“, sagt sie.

Sie führt zudem an, dass in dem Umweltbericht der Stadt vom Juni 2019 stehe, dass „die Kleingärten nach einer Prüfung durch die kommunale Landschaftsplanung gegebenenfalls zu sichern“ seien. Zudem gebe es rund 300 Wohneinheiten in dem Gebiet und nur 30 Gärten. „Und das bisschen Land will man uns nun wegnehmen“, kritisiert auch Dieter Weier.

Gärten bieten Vielfalt an Pflanzen und Tieren

Zudem wären die Lehmböden bei den Gärten erhaltenswert, sagt Petra Jorek, die nicht nur einen Kleingarten hat, sondern auch am Rottkampweg lebt. In ihrem Garten sehe sie immer wieder eine Vielzahl an Tierarten – vom Salamander bis zum Star. „Ist der Naturschutz nicht wichtig, weil hier Geld gemacht werden soll?“, will sie wissen.

Feuersalamander, Fledermäuse, Hornissen, Bienen, Schmetterlinge – all diese und noch viele Tiere mehr leben in den Gärten. Unter anderem gebe es Brutnachweise für den auf der Vorwarnliste aufgeführten Haussperling, sagt die Familie Machner, die ebenfalls einen Garten in der Anlage haben.

Henning Klatt hat den Garten vor vier Jahren übernommen. Für ihn ist es, als würde "ein Teil seiner Seele wegbrechen", weil er seinen Rückzugsort nun aufgeben muss. Quelle: Lisa Malecha

Zudem wurden Bluthändling, Mäusebussard, Star und Turmfalken laut der Familie nachgewiesen und auch ein Rotmilanpaar findet seit Jahren Nahrung in den Gärten. „Warum werden diesen kleinen Lebewesen auch noch die letzten Rückzugsorte genommen“, fragt die Familie in einem Brief an die Stadt, der dieser Zeitung vorliegt.

Sie fragen darin auch: „Wie sollen die Kinder lernen und begreifen, wie traditionelle Landwirtschaft im kleinen Rahmen ausgeführt wird?“ Und führt auf, dass viele Kleingärtner ein geringes Einkommen hätten und die Gärten ihre einzige Chance auf Urlaub seien.

Größe der geplanten Gebäude stört Anwohner

Doch auch die Größe der geplanten Häuser bereitet den Anwohnern Bauchschmerzen. So sollen dort bis zu zwölf Meter hohe Gebäude entstehen. „Für manche bedeutet das, dass sie regelrecht eingekesselt werden von Häusern und nur noch zwei Stunden Sonnenlicht am Tag bekommen“, sagt Klatt.

Von Lisa Malecha