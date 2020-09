Barsinghausen

Die Mariengemeinde lädt für Sonntag, 27. September, zum Orgelkonzert mit Christian Meyer in die Klosterkirche ein. Da möglichst vielen Interessierten die Möglichkeit geboten werden soll, den ehemaligen Kantor der Mariengemeinde zu hören, wird das Konzert etwas kürzer als geplant ausfallen, dafür aber zweimal gespielt.

Besucher können sich unter anderem auf das Präludium in C-Dur von Georg Böhm – ein freudiges, spielerisches Stück – freuen. Es folgen die Variationen über „Jesu meine Freude“ von Friedrich Wilhelm Zachow, bei denen die verschiedenen Klangfarben der Orgel zur Geltung kommen. Herzstück des Programms ist die Triosonate in C-Moll von Johann Sebastian Bach.

Anzeige

Christian Meyer spielt Werke von Georg Böhm und Johann Sebastian Bach. Quelle: privat

Weitere HAZ+ Artikel

Beginn des ersten Konzertes ist um 17 Uhr. Das zweite Konzert beginnt um 18.30 Uhr. Wie bei den musikalischen Andachten bittet die Gemeinde um eine Anmeldung bei Martina Blume per Mail an martinablu@me.com oder bei Adelhaid Hennies per Mail an adelhennies@web.de sowie unter Telefon (0 51 05) 44 32.

Der Eintritt ist frei, beim Ausgang bitten die Organisatoren um eine Spende. Es gelten die bekannten Corona-Hygiene Bestimmungen. Daher werden Besucher gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Von Lisa Malecha