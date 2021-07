Barsinghausen

Ohne freiwillige Helfer geht es nicht: Mehr als 100 Ehrenamtliche unterstützen derzeit den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), um die Arbeit im Corona-Schnelltestzentrum bewältigen zu können. Zwar hat die Nachfrage laut Zentrum-Leiterin Sabine Schulz mittlerweile etwa nachgelassen, dennoch kommen jeden Tag immer noch bis zu 120 Personen für einen Schnelltest in den ASB-Bahnhof. Als Dankeschön für das ehrenamtliche Helferteam haben die Stadtsparkasse, die Stadtwerke und die VGH jetzt 150 T-Shirts mit ASB-Logo im Wert von etwa 1500 Euro spendiert.

Mehr als 29000 Testungen

Seit Eröffnung des Schnelltestzentrums am 22. März im Zechensaal hat der ASB laut Sabine Schulz bereits mehr als 29.000 Testungen durchgeführt. Zu Spitzenzeiten kamen mehrere Hundert Testwillige an einem Tag. Den stärksten Ansturm verzeichnete der ASB am 21. Mai mit 852 Testungen.

„Diese Aufgabe können wir nur mit ehrenamtlichen Kräften bewältigen“, erläuterte die Leiterin des Testzentrums. Anfangs habe der ASB vor allem auf Kräfte seiner Schnelleinsatzgruppe (SEG) zurückgegriffen Aber inzwischen bestehe das Helferteam nahezu ausschließlich aus Freiwilligen, die sich nach und nach für den Einsatz im Testzentrum gemeldet haben. „Darunter sind viele Schüler und Studenten“, sagte SEG-Chef Dirk Meinberg.

Künftig sollen die vielen Helferinnen und Helfer auch optisch ein Teil der Samariter sein und blaue Hemden mit dem ASB-Loge tragen. Zu diesem Zweck erhielt der ASB nun die Spende der 150 T-Shirts.

Wichtige Arbeit im Ehrenamt

„Damit wollen wir Dank und Anerkennung für diese wichtige Arbeit im Ehrenamt ausdrücken“, erläuterte Michael Schulze von der VGH. Er habe selbst mehrfach das Testzentrum aufgesucht und sei immer sehr freundlich und zuvorkommend behandelt worden.

Martin Wildhagen von der Stadtsparkasse lobte ebenfalls die Leistungen des Personals im Schnelltestzentrum. „Dort sind alle Abläufe sehr gut organisiert. Ich halte es für eine sehr gute Sache, solch eine wichtige Einrichtung hier in Barsinghausen zu haben“, sagte Wildhagen.

Testzentrum bleibt geöffnet

Mittlerweile lässt das Interesse an solchen Corona-Schnelltests zwar spürbar nach und der ASB hat die Einrichtung auch vom Zechensaal in den Bahnhof verlegt – aber eine baldige Schließung des Testzentrums sei bislang nicht angedacht, versichert Sabine Schulz: „Solange noch eine Nachfrage vorhanden ist, halten wir dieses Angebot aufrecht“.

Das Schnelltestzentrum im ASB-Bahnhof Barsinghausen öffnet montags bis freitags von 6 bis 18 Uhr sowie sonnabends, sonntags und feiertags von 8 bis 14 Uhr. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Testwillige müssen ihren Personalausweis mitbringen und sollten 30 Minuten vor dem Test nicht essen, rauchen oder trinken.

Von Frank Hermann