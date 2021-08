Barsinghausen

Seit mehr als einem Jahr beschäftigt die Stadt Barsinghausen mit Anja Winter eine Ehrenamtskoordinatorin. Was hat sie in dieser Funktion bereits geschafft, und was hat sie noch vor?

„Ich muss sehr viel lesen, um mich in die Themen einzuarbeiten und einen Überblick zu erhalten“, sagt Winter und fügt mit einem Lächeln hinzu: „Das ist schon sehr anstrengend für die Augen.“ Für den großen Bereich des Ehrenamtes ist also viel Geduld und Hingabe erforderlich – aber Anja Winter ist gut gelaunt, ihre Motivation wirkt ansteckend.

Anja Winter hat in ihrer Aufgabe viel zu lesen – aber hat Spaß dabei. Quelle: Stephan Hartung

Die gebürtige Gifhornerin ist mit ihrer unbefristeten Stelle im Bürgeramt der Stadt angesiedelt. Im Mai 2020 trat sie ihren Dienst rund um das Ehrenamt an. Im September vergangenen Jahres stellte sie sich und ihre Arbeit im Ausschuss für Ordnung und Ehrenamt vor. Noch mehr Öffentlichkeit war in den Wochen und Monaten danach aber nicht möglich – wegen der Corona-Pandemie ließ sich das nächste Ziel nicht umsetzen, vor Ort viele ehrenamtliche Strukturen kennenzulernen. Viele Veranstaltungen, vor allem in Innenräumen, fielen aus.

Thomas Wolf, Erster Stadtrat von Barsinghausen, betont, dass es sich bei der Einrichtung der Stelle der Ehrenamtskoordinatorin um eine freiwillige Leistung handele, die aber für die Größe der Stadt angemessen sei. „Ehrenamt funktioniert nicht ohne Hauptamt.“ In ihrer Funktion ist Winter daher Pionierin, einen Vorgänger oder eine Vorgängerin gab es nicht.

Netzwerke zu knüpfen ist wichtig für Ehrenamtsarbeit

Von daher musste sie erst neue Strukturen schaffen. Dazu gehört: Netzwerke knüpfen intern in Barsinghausen und den Ortschaften, aber auch darüber hinaus, um Erfahrungen zum Thema Ehrenamt in den Verwaltungen anderer Städten und Gemeinden der Region Hannover einzuholen. Ein wichtiger Partner ist mit der Volkshochschule Calenberger Land (VHS) und VHS-Geschäftsführer Kersten Prasuhn bereits mit von der Partie. „Wir wollen auch Projekte zur Weiterbildung machen. Daher ist es gut, jemanden wie Herrn Prasuhn im Boot zu haben, er hat immer viele Ideen“, sagt Winter, die zudem Kooperationen mit dem Freiwilligenzentrum plant.

Selbst möchte die Ehrenamtskoordinatorin demnächst einen weiteren Workshop für Vereine anbieten. Inhalt ist die Öffentlichkeitsarbeit. „Die Resonanz zur ersten Veranstaltung war super. Eine Nachfolgeveranstaltung wurde gewünscht, muss aber noch vorbereitet werden.“ Viele Rückmeldungen hat die Koordinatorin auch bei Gesprächen mit Menschen erhalten. „In den Ortsteilen, vor allem in den klassischen Dorfvereinen, gibt es noch sehr viel ehrenamtliches Engagement“, stellt sie zufrieden fest.

Junge Leute für Tätigkeiten gewinnen

Nachhelfen will Winter aber noch bei der Altersstruktur der Helfer. „Die Rentner muss man nicht fragen, die sind sowieso dabei und helfen mit, weil sie gern eine Aufgabe ausfüllen möchten. Ich möchte mich auf die jungen Leute spezialisieren und diese gewinnen.“ Auch die Beschreibung und Außendarstellung des Ehrenamtes soll deshalb möglichst jung und modern ausfallen. Aktuell arbeitet Winter – die übrigens mit gutem Beispiel vorangeht und in ihrer Heimat Wennigsen Yoga-Kurse anbietet – an einer entsprechenden Seite für die Homepage der Stadt Barsinghausen.

Von Stephan Hartung