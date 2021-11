Barsinghausen

20 Jahre ist es her, dass die Stadt Barsinghausen einen Neujahrsempfang ausgerichtet hat. Nun möchten die drei noch lebenden Ehrenbürger, Rosemarie Struß (81), Dieter Lohmann (84) und Karl Rothmund (78), diesen Brauch wieder aufleben lassen. Realistisch wäre von den Vorbereitungen her aber frühestens 2023.

Wichtige Plattform für Begegnung

„Ein Neujahrsempfang ist eine Plattform für persönliche Begegnung und Austausch und wichtig für eine Stadt wie Barsinghausen“, sagt Rothmund. „Da hat man viele Gesprächspartner, und es kommen Gruppen zusammen, die sich sonst nicht treffen würden.“ Vielleicht hätten auch die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie den Wunsch nach so einer Veranstaltung noch verstärkt. „Den Menschen fehlt die Kommunikation“, sagt Rothmund.

Vor 20 Jahren war Schluss

31 Jahre lang war die Neujahrsbegegnung ein fester Bestandteil im Terminkalender für den Monat Januar. Mehrere Hundert Menschen hatten stets daran teilgenommen, Vertreter aus Politik und Wirtschaft, Kirche, Vereinen und Verbänden, hochrangige Delegationen aus Barsinghausens Partnerstädten und Bürger. 2001 war dann Schluss, weil das Rathaus der Ansicht war, der Empfang habe sich „überlebt“. Statt des Stadt-Neujahrsempfangs organisieren nun Vereine, Parteien und Kirchen ihre eigenen, dezentralen Neujahrsbegegnungen in den einzelnen Ortsteilen.

So war es mal: Beim Neujahrsempfang 2001 trafen sich hochrangige Stadtvertreter aus Barsinghausen und den Partnerstädten aus Frankreich, Sachsen und Polen. Quelle: Archiv

„Bei den Neujahrsempfängen der Stadt wurden immer tolle, konstruktive Gespräche geführt“, erinnert sich Bundesverdienstkreuzträgerin Struß, die zehn Jahre lang Vorsitzende der Marlis-Ragge-Stiftung gewesen ist. Sie habe diese Treffen immer als sehr positiv empfunden. „Wir arbeiten doch alle für eine Stadt.“

Eine schöne Anekdote

Eine nette Anekdote, die der ehemalige Alte-Zeche-Geschäftsführer Lohmann noch im Kopf hat: Auch die Idee des Barsinghäuser Besucherbergwerks entstand bei einem dieser Neujahrsempfänge. Anfang der Achtzigerjahre müsse das gewesen sein, sagt er. Rothmund war damals Bürgermeister der Stadt Barsinghausen. „Erinnerst du dich? Wir fuhren in den Egestorfer Stollen ein“, weiß Lohmann noch wie heute. In den alten Schächten in Egestorf hausten aber die Fledermäuse. Deswegen wurde es der Klosterstollen in Barsinghausen. 13 Jahre brauchte man, bis der alte, bereits aufgegebene Grubenbau dort ausgeräumt und erneut abgesichert war. 1999 fuhren die ersten Besuchergruppen ein. Heute ist das Barsinghäuser Besucherbergwerk eine Attraktion.

Was wünschen sich die Einwohner?

Den drei Ehrenbürgern Struß, Rothmund und Lohmann wäre es bei einer Neuauflage des Neujahrsempfangs wichtig, möglichst viele Einwohner einzubeziehen. „Die Mischung macht’s“, sagt Rothmund. Bei Bürgermeister Henning Schünhof (SPD) haben die drei bereits vorgefühlt. Der Verwaltungschef will das Thema an die Ratsfraktionen herantragen. Lohmann, Struß und Rothmund wünschen sich darüber hinaus insbesondere „eine breite Diskussion in der Öffentlichkeit“. Ergebnisoffen.

Von Jennifer Krebs