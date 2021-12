Barsinghausen

„Ein Teil mehr“ – so heißt die große Spendenaktion zugunsten der Barsinghäuser AWO-Tafel. Diesem Aufruf folgten am Sonnabend viele Supermarktkunden in Barsinghausen und Umgebung, die bei ihrem Einkauf zusätzlich Waren für die Tafel in den Einkaufswagen legten. Der Bedarf wächst: Kurz vor Weihnachten kommen wieder mehr bedürftige Menschen in die soziale Einrichtung, um sich mit Lebensmitteln zu versorgen – und für Kinder will das Tafel-Team zusätzlich kleine Überraschungen bereithalten.

Bahlsen spendiert Gebäck

Nach Angaben von Team-Leiterin Heidi Rogge müssen die Kinder von Tafel-Kunden auf viele Dinge verzichten, weil zu Hause das Geld nicht reicht. „Diesen Jungen und Mädchen wollen wir eine kleine Freude bereiten“, kündigt Rogge an. Zu diesem Zweck spendiere der Kekshersteller Bahlsen in den nächsten Tagen mehrere Paletten mit Weihnachtsgebäck.

Zudem ermögliche die Bürgerstiftung eine Geschenkeaktion für Tafel-Kinder: „An den beiden Ausgabetagen in der Woche vor Weihnachten stehe ich dann mit Weihnachtsmütze im Tafel-Laden und gebe die Geschenke für die Kleinen aus“, erläutert Heidi Rogge.

Tafel versorgt 120 Kinder

Derzeit versorge die Tafel rund 120 Kinder aus bedürftigen Familien mit gespendeten Lebensmitteln – bei insgesamt bis zu 750 Personen aus etwa 150 sogenannten Bedarfsgemeinschaften pro Woche in den Ausgabestellen Barsinghausen und Gehrden. Bei den Bedarfsgemeinschaften handle es sich zumeist um mehrköpfige Familien. Jeden Monat melden sich laut Heidi Rogge fünf bis zehn Gemeinschaften neu als Tafel-Kunden an. „Damit bewegen wir uns im üblichen Bereich“, sagt sie.

In der Corona-Krise mit steigenden Infektionszahlen müssen die Kunden an den Ausgabetagen draußen vor den Tafelläden warten, ehe sie hineingelassen werden. Laut Heidi Rogge gelten strenge Abstands- und Hygieneregeln sowie eine Maskenpflicht, aber keine weiteren Einschränkungen. „Damit orientieren sich die Tafeln bundesweit an den Regeln, die für Lebensmittelmärkte und andere Geschäfte des täglichen Bedarfs gelten“, betont die Leiterin, die auf ein ehrenamtliches Helferteam von rund 80 Personen an beiden Tafel-Standorten in Barsinghausen und Gehrden zurückgreifen kann.

Für die Spendenaktion „Ein Teil mehr“ erhielt die AWO-Tafel am Sonnabend zudem Unterstützung von Mitgliedern der Jungsozialisten (Jusos), von Lokalpolitikern sowie von Konfirmandinnen und Konfirmanden der evangelischen Mariengemeinde: Sie standen vor Einkaufsmärkten in der Deisterstadt und sammelten die Warenspenden ein – vor allem Konserven aller Art sowie Kaffee, Marmelade, Honig, Zucker, Mehl, Nudeln, Reis und weitere Lebensmittel mit langer Haltbarkeit.

„Wir können anderen helfen“

Heidi Rogge lobte das Engagement insbesondere der jungen Konfirmandengruppe. Es sei eine „ganz tolle Sache“, dass Pastorin Uta Junginger bereits seit mehreren Jahren immer wieder junge Menschen mit der wichtigen sozialen Arbeit der Tafel vertraut mache. Vor wenigen Tagen besuchten die Jugendlichen den Laden der Tafel, am Sonnabend stellten sie sich in den Dienst der guten Sache. „Freiwillig“, betonte die Pastorin.

Sie wolle den Konfirmandinnen und Konfirmanden auf praktische Wiese deutlich machen, dass zum christlichen Glauben auch die christliche Nächstenliebe gehöre. „Wir sind ganz im Sinne der Diakonie auch verantwortlich für diejenigen Menschen, denen es nicht so gut geht. Hier merken die Jugendlichen: Wir können anderen helfen“, erläutert Junginger.

Von Frank Hermann