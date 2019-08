Barsinghausen

In der Nacht zu Sonnabend sind zwei Firmengebäude an der Röntgenstraße von Einbrechern heimgesucht worden. Nach Mitteilung der Polizei drangen die Täter in beiden Fällen durch die Fenster in die Gebäude ein. Sie transportierten aus einer der Firmen einen Tresor ab, außerdem fielen ihnen Baumaschinen und Schmuck in die Hände. Der Wert der Beute steht noch nicht fest.

In der Zeit von Donnerstag, 15 Uhr, bis Sonnabend, 13.45 Uhr, sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der August-Böger-Straße eingebrochen. Laut Polizei haben dort nach ersten Erkenntnissen mindestens zwei Täter die Terrassentür aufgehebelt und einen Tresor mit Bargeld erbeutet.

Von Andreas Kannegießer