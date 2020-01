Barsinghausen

Unbekannte Einbrecher haben aus einem Holzschuppen an der Egestorfer Straße wertvolle Anglerutensilien gestohlen. Nach Mitteilung der Polizei haben die Täter in der Nacht zum vergangenen Freitag die Türbeschläge des Schuppens aufgehebelt und sind in das kleine Gebäude eingedrungen. Das verschwundene Angelzubehör hat laut Polizei einen Wert von rund 3000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Von Andreas Kannegießer