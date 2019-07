Barsinghausen

Unbekannte Täter sind vermutlich in der Nacht zu Sonntag in ein Bekleidungsgeschäft in der Marktstraße eingedrungen und haben einen Tresor aus den Geschäftsräumen mitgenommen.

Nach Mitteilung der Polizei ist der Einbruch am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr von einem Passanten bemerkt worden, weil die Eingangstür des Bekleidungsgeschäfts offen stand. Wie die Einbrecher in die Geschäftsräume gelangt sind, steht noch nicht fest. Auch zum Wert der Beute kann die Polizei noch nichts sagen. Die Ermittler bitten Zeugen um Hinweise, die in der Zeit von Sonnabend, 16 Uhr, bis Sonntagmorgen verdächtige Beobachtungen rund um die Fußgängerzone gemacht haben. Das Barsinghäuser Kommissariat ist telefonisch unter (05105) 5230 erreichbar.

Von Andreas Kannegießer