Barsinghausen

Nach einem Einbruch im Petrushof-Wohnheim an der Hans-Böckler-Straße in Barsinghausen hofft die Polizei auf aufmerksame Zeugen. Das Verbrechen hat sich laut Polizei zwischen Montag, 6. Januar, und Sonnabend, 11. Januar, ereignet. Am Sonnabend hatte die Bewohnerin des Appartements bemerkt, dass ihre Wohnungstür aufgehebelt worden war. Bei einer ersten Durchsicht stellte sie fest, dass der oder die Täter eine tragbare Spielekonsole gestohlen haben.

Versuchter Einbruch in der Deisterstraße

Zu einem offensichtlich versuchten Einbruchdiebstahl kam es in der Nacht von Freitag auf Sonnabend zwischen 18.30 und 11 Uhr an der Deisterstraße. Dort wurde an einem Wohngebäude eine Terrassentür aufgehebelt. Das Haus steht momentan leer, weil es umgebaut wird. Ob der oder die Täter danach das Gebäude betraten und sich nach Wertgegenständen umschauten, ist derzeit nicht bekannt. Nach Angaben des Geschädigten wurde nichts entwendet, teilte die Polizei mit.

Wer kann Hinweise geben?

Zeugen, die Hinweise zu den beiden Vorfällen machen können, werden gebeten, sich persönlich oder telefonisch unter (05105) 5230 beim Polizeikommissariat Barsinghausen zu melden.

Von Jennifer Krebs