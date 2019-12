Barsinghausen

Einbrecher sind am Donnerstag in zwei Wohnhäuser im Barsinghäuser Stadtgebiet eingedrungen. Dabei nutzten sie nicht den Schutz der Dunkelheit, sondern kamen vermutlich mitten am Tag.

Die erste Tat ereignete sich in der Zeit von 13.20 bis 18.20 Uhr in einem Zweifamilienhaus an der Sophienstraße. Dort gelangte mindestens ein Täter auf die Rückseite des Gebäudes und benutzte eine auf dem Grundstück liegende Holzpalette als Leiter, um an ein Fenster zu gelangen. Nachdem das Fenster gewaltsam geöffnet wurde, drangen der oder die Täter zunächst ins Erdgeschoss und daraufhin auch in die obere Wohnung ein. Laut Polizei wurden alle Räume durchsucht. Es steht derzeit noch nicht fest, ob etwas gestohlen wurde.

Zusammenhang zwischen den Taten?

An der benachbarten Straße Im Knickfelde ist am Donnerstag ebenfalls eingebrochen worden. Da auch dieser Tatzeitraumzwischen 13.40 und 19.30 Uhr liegt, vermutet die Polizei einen Zusammenhang. In dem Reihenendhaus wurde zunächst die Terrassentür aufgehebelt, bevor im Haus diverse Räume und Behältnisse durchsucht wurden. Auch hier ermittelt die Polizei noch, ob die Täter Beute gemacht haben.

Silbernes Auto ist auffällig

Bei der Tat an der Sophienstraße bemerkten die Bewohner ein silbernes Auto der Marke Skoda oder Alfa Romeo, der sich bei ihrer Rückkehr zum Wohnhaus in der Straße befand. Dieser Wagen sei dort noch nie zuvor gesehen worden. Ob er jedoch tatsächlich mit der Tat in Verbindung gebracht werden kann, steht noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Barsinghausen unter Telefon (0 51 05) 52 30 in Verbindung zu setzen.

Von Sarah Istrefaj