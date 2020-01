Groß Munzel

Das Schnurren der Kettensäge ist schon von Weitem zu hören. Finn Borges setzt sie am schmalen Stamm an, und bald schon fällt die Stechpalme in Richtung Boden. Der 20-Jährige packt sie und schichtet ihn auf einen schon mehrere Meter langen Haufen aus Sträuchern, die er gemeinsam mit seinen Kollegen zwei Tage lang gefällt hat. Es sind etwa vier Grad, aber die Januarsonne wärmt ein wenig. „Im Winter ist Zeit für so etwas“, erklärt er und legt die Motorsäge zur Seite.

Borges macht zurzeit eine Ausbildung zum Landwirt. Der Betrieb von Arnd von Hugo in Groß Munzel, in dessen Parkanlage er nun die Hecke stutzt, ist seine letzte Ausbildungsstation. Zwar ist der Winter traditionell die arbeitsarme Jahreszeit für die landwirtschaftlichen Betriebe. Wer allerdings glaubt, dass Borges und die anderen Mitarbeiter des Hofes nun jede Menge Freizeit haben, irrt sich: Jetzt stehen die Arbeiten an, die während des restlichen Jahres hintanstehen – es gilt vor allem, Maschinen und Inventar instand zu halten oder zu reparieren.

Auch im Winter beginnt der Arbeitstag von Borges um 8 Uhr morgens. „Auf dem Acker müssen wir gerade nicht wirklich etwas machen, das wächst von allein“, erklärt er. Weizen, Gerste und Raps wurden bereits im Herbst gepflanzt; Kartoffeln und Rüben kommen erst im Frühjahr dazu.

Computer zeigt gefressene Menge an

Und dann sind da noch die Hähnchen: In zwei Ställen leben insgesamt rund 70.000 von ihnen. „Das ist ein ganzjähriger Betrieb – zweimal am Tag muss jemand dort nach dem Rechten schauen“, sagt Borges. Nach einer kurzen Autofahrt stehen er und sein Chef Arnd von Hugo im Vorraum der beiden Mastställe in der Feldmark. Ein Blick auf den Monitor an der Wand, und Borges kann sich ein erstes Bild vom Gesundheitszustand der Tiere machen. „Der Computer zeigt an, wie viel Wasser sie trinken und Futter sie fressen“, erklärt der Azubi aus Neustadt. Wenn sie weniger als normal fressen, könnte das ein Zeichen für Krankheit sein. Aber heute ist alles in Ordnung, und so bahnen Borges und von Hugo sich den Weg durch die umherwuselnden Hähnchen. Sie sind 14 Tage alt.

„Die Tiere sind aktiv und machen uns Platz, das ist ein gutes Zeichen“, sagt Borges, als er zum anderen Ende des Stalls geht. Damit das so bleibt, ist eine funktionierende Fütterungsmaschine von großer Bedeutung. Der Chef reicht seinem Azubi nun einen Metalldeckel, den Borges unter dem prüfenden Blick von Hugos an das Ende der sogenannten Futterbahn montiert. „Die hat ein Mitarbeiter gelötet, damit die Anlage wieder einwandfrei läuft“, sagt Borges und macht sich daran, auch die anderen Deckel anzubringen. „Im Moment machen wir hier fast jeden Tag kleinere Reparaturen“, ergänzt von Hugo.

Beruf mit Verantwortung

„Die Futterbahn ist etwas zu hoch – und die Getränkebahn zu niedrig, oder?“, fragt Borges auf seinem Weg zurück zur Stalltür. Von Hugo bestätigt diesen Eindruck, und so stellt sein Azubi zurück im Vorraum an einem Schalter beides auf die richtige Höhe ein. „Wir passen sie an die Größe der Tiere an“, erklärt der 20-Jährige. Insgesamt 42 Tage lang wachsen die Hähnchen hier auf, bis sie zur Schlachtung rund drei Kilo auf die Waage bringen. Zuletzt schaltet er noch die Lichtautomatik ein, sodass die Tiere nun ihre Mittagsruhe halten können.

Die beiden machen sich auf den Weg zurück zum Betrieb. „Landwirt ist ein Beruf, da hat man was von. Durch die Arbeit ernähren wir Menschen, das ist eine große Verantwortung“, sagt Borges, als er über den Hof in Richtung Scheune läuft. „Das Beste an dem Job ist, dass ich mir meinen Tag komplett selbst einteilen kann“, stellt er fest. Und sein Arbeitstag ist noch lange nicht vorbei, es warten schon die nächsten Aufgaben – denn auch im Winter gibt es immer etwas zu tun auf dem Hof.

Von Elena Everding