Barsinghausen

Der Eine-Welt-Laden mit seinem kleinen Verkaufsgeschäft in der Fußgängerzone stellt eine Spendensumme von 6000 Euro für drei Hilfsprojekte in Afrika sowie in Nord- und Südamerika zur Verfügung. Das Geld stammt aus Mitteln des Trägervereins, aus den Verkaufserlösen des Ladens sowie aus Zuwendungen von Freunden und Kunden.

Gutes Ergebnis trotz Pandemie

Trotz der Corona-Pandemie hat der Eine-Welt-Laden im vergangenen Jahr nach Angaben des Vereins ein gutes Ergebnis erwirtschaftet. „Wir freuen uns, dass die Kunden uns und damit dem fairen Handel in schwieriger Zeit die Treue gehalten haben“, sagt die stellvertretende Vereinsvorsitzende Silke Bremer. Im Sinne einer nachhaltigen Unterstützung geht das Geld laut Beschluss der Mitgliederversammlung an eine Schülerhilfe und an das Frauenprojekt Graif im Senegal, an das Bildungsprojekt Cactus in Mexiko sowie an eine Volksküche und eine Schule in Bolivien. „Zu allen Empfängern bestehen seit vielen Jahren persönliche Kontakte“, erläutert Bremer.

460.000 Euro in 40 Jahren

In den 40 Jahren seines Bestehens hat der Eine-Welt-Laden mittlerweile mehr als 460.000 Euro als Hilfe zur Selbsthilfe geleistet. „Ein Ergebnis, das unsere Mitglieder mit Stolz erfüllt“, betont die zweite Vorsitzende.

In der Corona-Krise habe der Verein in den Jahren 2020 und 2021 auf traditionelle Veranstaltungen wie zum Beispiel das Faire Frühstück, die Lesung mit afrikanischer Literatur sowie auf die Faire Woche verzichten müssen. Nun bestehe die Hoffnung, solche Angebote im Jahr 2022 wieder ins Programm aufnehmen zu können. Fest steht: Beim verkaufsoffenen Novembermarkt am Sonntag, 7. November, in der Barsinghausen Innenstadt ist der Eine-Welt-Laden ab 13 Uhr geöffnet.

Von Frank Hermann