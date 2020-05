Barsinghausen

Für die nächste Bunte Tüte, eine Spielereihe der Kirchenregion Barsinghausen für Kinder, bereiten die Organisatoren eine besondere Aktion vor. Wegen der Corona-Einschränkungen fällt das normale Programm aus – stattdessen arbeiten Regionaldiakonin Katrin Wolter sowie Pastorin Elke Pankratz-Lehnhoff aus den Bördedörfern und Berufspraktikant Jan Lennart Boje eine digitale Rallye durch den Deister mithilfe der Handy-App Action Bound aus.

Start am Naturfreundehaus

Damit sich nicht alle Teilnehmer gleichzeitig auf den Weg in den Deister machen, erstreckt sich die Spielzeit auf eine Dauer von zehn Tagen. Beginn ist am Freitag, 15. Mai. Danach können interessierte Kinder bis einschließlich Sonntag, 24. Mai, bei dieser besonderen Rallye der Bunten Tüte mitmachen. Startpunkt ist jeweils das Naturfreundehaus im Bullerbachtal. Unterwegs gibt es abwechslungsreiche Aufgaben und Aktionen zum Thema Schöpfung.

Für alle Jungen und Mädchen, die sich an der Rallye beteiligen, gibt es zum Abschluss eine kleine Überraschung. Wer mitspielen will, kann sich formlos bei Diakonin Katrin Wolter mit einer E-Mail melden an katrin.wolter@evlka.de. Danach erhalten Teilnehmer auch die nötigen Informationen, um mitmachen zu können.

