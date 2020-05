Barsinghausen

Wann dürfen die Fitnessstudios in Niedersachsen wieder öffnen? Eine Antwort auf diese Frage erhofft sich der Mitinhaber des Elan-Studios, Christian Giesecke, am Mittwoch, wenn die Landesregierung über weitere Lockerungen in der Corona-Krise entscheiden will. Kommt das Okay für einen Neustart, dann sei das Elan mit einem Hygieneplan für seine vier Studios in Barsinghausen, Wennigsen, Hannover und Hildesheim vorbereitet. Giesecke hofft darauf, möglichst am 25. Mai oder am 1. Juni wieder mit dem Fitnessbetrieb beginnen zu können.

Stillstand herrscht seit zwei Monaten an den Fitnessgeräten. Quelle: Frank Hermann

Seit rund zwei Monaten hat das Elan wegen der Corona-Krise geschlossen. „Diese Situation ist für uns und für unsere Mitglieder eine Katastrophe“, sagt Giesecke. Mindestens 20 Prozent der Jahresöffnungszeit fielen wegen der Zwangspause weg – und damit auch mindestens 20 Prozent des Jahresumsatzes. Das Elan habe rund 110 seiner etwa 125 festen Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen. Staatliche Finanzhilfen habe das Unternehmen nicht erhalten.

Mitglieder zeigen Solidarität

Viele Elan-Mitglieder verzichten laut Giesecke darauf, sich die Beiträge für die ersten 33 Schließungstage sofort erstatten zulassen. Stattdessen biete das Elan eine Gutscheinregelung an. Zuletzt habe das Unternehmen keine Beiträge mehr abgebucht. „Unsere Mitglieder zeigen viel Solidarität in dieser schwierigen Situation. Aber trotzdem ist das Geld für uns weg“, sagt der Firmenchef.

Um den Elan-Mitgliedern auch während der Corona-Zwangspause eine Fitness-Alternative bieten zu können, hat das Studio rund 80 Onlinekurse zum Mitmachen angeboten. Außerdem besteht an allen vier Standorten jetzt die Möglichkeit, Kurse unter freiem Himmel zu buchen – zum Beispiel Zumba und Funktionstraining auf dem Elan-Parkplatz unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln.

Beim ersten Freiluft-Zumbakurs auf der Elan-Außenanlage halten die Sportlerinnen Abstand. Quelle: Frank Hermann

Allerdings seien solche virtuellen Angebote kein echter Ersatz für das Training im Studio. Deshalb hofft Giesecke darauf, das Elan bald wieder für die Mitglieder öffnen zu können – zumal die Fitnessstudios in anderen Bundesländern wie etwa Nordrhein-Westfalen und Hessen ihren Betrieb bereits wieder aufgenommen haben. Niedersachsen will in dieser Woche über weitere Corona-Lockerungen entscheiden. Giesecke wünscht sich grünes Licht für die Fitnessbranche. Dann könne das Elan am 25. Mai oder am 1. Juni wieder mit dem Trainingsbetrieb beginnen.

Hygieneplan für den Neustart

„Es ist wichtig, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Die Menschen sehnen sich nach einer Rückkehr zu mehr Lebensqualität. Dazu gehören auch Bewegung und Sport“, betont Giesecke. Auf einen Neustart habe sich das Elan vorbereitet und einen Hygieneplan für alle vier Standorte erstellt – unter anderem mit Abstandsregelungen, Desinfektionsmittel für Hände und Flächen sowie bei Bedarf auch mit einer begrenzten Besucherzahl in den Studios. Für die Kurse in den Gruppenräumen werde auf jeden Fall eine maximale Teilnehmerzahl festgelegt, mit Abstandsmarkierungen auf dem Fußboden

Im Trainingsbetrieb bleiben zunächst die Duschen und die Umkleiden geschlossen. Auch der Saunabereich stehe in der Anfangszeit nicht zur Verfügung. „Trotz aller Regeln und Vorsichtsmaßnahmen wollen wir versuchen, die Menschen so wenig wie möglich einzuschränken. Ein Training mit Maske kann ich mir zum Beispiel nicht vorstellen“, sagt der Sportexperte.

Von Frank Hermann