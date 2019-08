Vor elf Jahren zerrte die Feuerwehr den Barsinghäuser Dimitri Krassmann in letzter Sekunde aus einem brennenden Auto. Jetzt will der Kaufmann mit einer neuen Technik den Brandschutz revolutionieren. Wie geht das? Ende August will der Tüftler Feuerwehr und Verwaltung seine „Pyrosticker“ im Praxistest vorstellen.