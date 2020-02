Barsinghausen

Zielfahnder der Polizei Hannover haben am Dienstag einen 21-jährigen Mann in der Barsinghäuser Innenstadt festgenommen. Bereits seit Anfang Februar hatten Kripobeamte intensiv nach dem Mann gefahndet, um einen Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Springe wegen räuberischer Erpressung zu vollstrecken.

Bei den Nachforschungen stieß die Polizei auf eine Kontaktanschrift an der Osterstraße in Barsinghausen. Als die Fahnder an der Wohnungstür im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses klingelten, kletterte der 21-Jährige aus einem Fenster und versuchte zu fliehen. Polizisten hatten jedoch den gesamten Gebäudekomplex umstellt.

Der Flüchtige versuchte noch, sich im Innenhof unter einer Plane zu verstecken. Polizisten konnten den Mann jedoch dabei beobachten und nahmen ihn kurze Zeit später fest.

Von Frank Hermann