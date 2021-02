Wer individuell Fitnesstraining unter freiem Himmel betreiben möchte, kann das möglicherweise bald auf einem sogenannten Calisthenics-Parcours in Barsinghausen tun. FDP und SPD haben Geld im Nachtragsetat für die Anschaffung der Geräte beantragt.

Bekommen Sportler in Barsinghausen einen Fitnessparcours im Freien?

Haushaltsantrag - Bekommen Sportler in Barsinghausen einen Fitnessparcours im Freien?

Haushaltsantrag - Bekommen Sportler in Barsinghausen einen Fitnessparcours im Freien?