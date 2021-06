Großgoltern

Die Outdoorsporttage der Barsinghäuser Stadtjugendpflege während der Sommerferien versprechen auch in diesem Jahr zum Renner zu werden: Wenige Tage nach dem Start des Anmeldeverfahrens ist bereits die erste Kapazitätsgrenze erreicht. Wie die Jugendpflege mitteilt, sind die beiden ersten Veranstaltungswochen vom 26. bis 30. Juli (30. Kalenderwoche) und vom 2. bis 6. August (31. Kalenderwoche) restlos ausgebucht, sodass für diesen Zeitraum ein Anmeldestopp gilt.

Inzwischen seien bei der Jugendpflege rund 250 Anmeldungen eingegangen, und täglich kämen weitere 25 hinzu, berichtet Amtsleiter und Stadtjugendpfleger Björn Wende. Deshalb müsse schon jetzt die Reißleine gezogen werden. Das Team der Jugendpflege appelliert an alle Eltern, keine weiteren Anmeldungen für die ersten beiden Wochen einzureichen.

Die Outdoorsporttage sind das Ersatzprogramm für das klassische Ferienpassangebot, die Feriensportwochen und die Ferienbetreuung, die wegen der Corona-Pandemie alle abgesagt werden mussten.

Viel Verantwortung für Betreuer

„Mir ist bewusst, dass die Familien aufgrund der Belastungen der letzten Monate sehr froh sind, wieder ein verlässliches Betreuungsangebot mit viel Abwechslung für ihre Kinder zu erhalten“, sagt Wende. Doch während der Outdoorsporttage müsse die Aufsichtspflicht auch gewährleistet werden können. Gerade in diesem Jahr, wo bisher etwa 30 Prozent der Kinder als Nichtschwimmer angemeldet worden seien, sei das überwiegend ehrenamtliche Betreuungsteam schon einer großen zusätzlichen Verantwortung ausgesetzt, betont der Amtsleiter.

Die Stadt bittet die Familien, von nun an nur die noch weniger stark frequentierten Kalenderwochen 32 bis 35 in Anspruch zu nehmen. Das Anmeldeformular für die Outdoorsporttage ist auf der Homepage der Jugendpflege unter kjb-barsinghausen.de abrufbar. Der Anmeldeschluss ist für den 12. Juli vorgesehen. Je nach Verfügbarkeit können nach Mitteilung der Jugendpflege Restplätze in den Sommerferien direkt vor Ort im Büro der Outdoorsporttage gebucht werden. Die Teilnahme kostet pro Kind und Woche 50 Euro. Für Kinder berufstätiger Eltern bieten die Organisatoren eine Frühbetreuung ab 7.30 Uhr an – gegen eine Zusatzgebühr von 5 Euro pro Woche. Buchungen für die Outdoorsporttage sind jeweils nur wochenweise möglich, da die Kinder wegen der Pandemie in feste Gruppen eingeteilt werden müssen.

Von Andreas Kannegießer