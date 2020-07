Barsinghausen

Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen, auch und gerade in der Gastronomie: Der große Parkplatz am Zechengelände wird am kommenden Wochenende, 11. und 12. Juli, zu Barsinghausens erstem Streetfood-Drive-in.

Vorfahren und mitnehmen

Das Prinzip versteht sich fast von selbst: Ganz wie bei einem normalen Drive-in kann man mit dem Auto, aber auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen. Die Zufahrt erfolgt über den Conrad-Bühre-Weg. An der Bestellbude wird die gesamte Bestellung abgegeben und in bar oder mit Karte gezahlt. Anschließend wird das Essen frisch für jeden Gast zubereitet, verpackt und ans Auto gebracht.

So funktioniert's: Vorfahren, auswählen, bezahlen und mitnehmen. Quelle: privat

Sonja und Mirjana Schütze von fremd.essen organisieren den Drive-in. Vor fünf Jahren stellten die beiden Schwestern aus Döhren den ersten Street-Food-Markt Hannovers auf die Beine – weil ihnen gutes Essen eine Herzensangelegenheit ist. Seitdem haben sie mehr als hundert Veranstaltungen durchgeführt, bei denen nachhaltiges, handwerklich zubereitetes Essen im Mittelpunkt steht. Seit zwei Jahren ergänzen sie ihr Geschäft durch den Verkauf ausgewählter Limonaden – viele bio, mit so wenig Zucker wie möglich.

Acht Foodtrucks kommen nach Barsinghausen

Ja, um die Corona-Krise zu überstehen, müsse man sich durchaus etwas überlegen, sagen die Schwestern. Acht Foodtrucks werden in Barsinghausen dabei sein mit Wildburgern, Veggie-Curry und Co. Die komplette Speisekarte ist ab dem 8. Juli auf der Internetseite www.fremdessen.com online, wo man sich die Menüs auch als PDF herunterladen und ausdrucken kann. Nach Auskunft der Veranstalterinnen hätten sie jüngst bereits einen Drive-in-Foodmarkt in Uetze organisiert, der sehr gut angenommen worden sei.

Autofahrer müssen pro Bestellung Servicepauschale zahlen

Sonja und Mirjana Schütze versichern, dass die aktuellen Hygieneregeln eingehalten werden, wenn die Foodtruck-Mitarbeiter die verpackten Menüs zu den Fahrzeugen tragen: mit angemessenem Abstand, Mund-Nasen-Masken und Handschuhen. Pro Bestellung beziehungsweise Auto fällt – unabhängig vom Preis für das Essen – eine Servicepauschale von 3 Euro an.

Auch der Besucherstollen öffnet am Wochenende

Sonja und Mirjana Schütze freuen sich auf Barsinghausen und betonen die „freundliche Kooperation mit dem Besucherbergwerk“. Alte Zeche-Geschäftsführer Thomas Schmidt will am Sonnabend und Sonntag gegen 14 Uhr auch Einfahrten in den Besucherstollen anbieten. Allerdings dürfen wegen der Corona-Auflagen nur höchstens zehn Leute in der Grubenbahn mitfahren.

Wann ist geöffnet?

Der Drive-in-Streetfood auf dem Parkplatz am Zechengelände ist am Sonnabend, 11. Juli, von 12 bis 21 Uhr und am Sonntag, 12. Juli, von 12 bis 19 Uhr geöffnet.

Vormerken kann man sich derweil schon den 5. und 6. September. Nach den Lockerungen der Corona-Beschränkungen dürfe der Streetfood-Markt auf dem Rittergut in Eckerde stattfinden, kündigen Sonja und Mirjana Schütze an.

Von Jennifer Krebs