Barsinghausen

Eine von vielen Weggefährten erwartete Bewerbung für das Amt des Barsinghäuser Bürgermeisters wird es nun doch nicht geben: Der Erste Stadtrat Thomas Wolf ( FDP) hat in einer persönlichen Erklärung seinen Verzicht auf die Bürgermeisterkandidatur mitgeteilt. Der FDP-Stadtverband Barsinghausen-Seelze bedauert Wolfs Entscheidung und will nun zeitnah beraten, ob die Partei mit einem anderen Kandidaten oder einer Kandidatin in die Wahl am 1. Dezember ziehen wird oder nicht.

„Nach reiflicher Überlegung“ habe er sich entschieden, nicht für das Bürgermeisteramt zu kandidieren, sagt Wolf. „Die Arbeit als Erster Stadtrat in Barsinghausen macht mir großen Spaß“, betont der promovierte Jurist und Verwaltungswissenschaftler. Er habe „alle privaten und dienstlichen Belange“ gegeneinander abgewogen. „Für mich steht im Vordergrund, dass ich auch weiterhin jeden Tag gerne ins Rathaus gehen möchte.“ Nach Wolfs Einschätzung könnte dies aber durch persönliche Auseinandersetzungen im Wahlkampf anschließend schwierig werden. Er hält es für denkbar, dass „das menschliche Miteinander“ nach der Wahl erschwert wäre.

„Entscheidung nicht leicht gemacht“

Wolf betont, dass er es sich mit seiner Entscheidung nicht leicht gemacht habe. Er habe im Vorfeld viele Gespräche mit Menschen in Barsinghausen geführt, die im Ergebnis sehr unterschiedlich verlaufen seien. „Viele haben mich ermutigt, als Bürgermeister zu kandidieren, weil sie von mir und meiner bisherigen Arbeit überzeugt sind“, sagt der Erste Stadtrat.

Wolf hatte sein Amt als Vizechef der Barsinghäuser Stadtverwaltung im Februar 2017 angetreten, nachdem er zuvor die Interkommunale Rechtsagentur des Kreises Lippe ( Nordrhein-Westfalen) geleitet hatte. „Ich fühle mich hier am Deister sehr wohl und möchte die Stadt und ihre Menschen nicht mehr missen“, betont der Erste Stadtrat. Diesem Lebensgefühl ordne er auch die Stellung als Bürgermeister unter.

Viele Herausforderungen für Barsinghausen

Als drängendste Herausforderungen für die Stadt Barsinghausen benennt Wolf die anstehenden Schulsanierungen, die Schaffung von genügend Kindergartenplätzen für den Bedarf und den Neubau des Grundwasserwerks Eckerde. „Darüber hinaus habe ich aber auch genug andere Ideen, um die Entwicklung in Barsinghausen als familienfreundliche und lebenswerte Stadt voranzubringen“, versichert der Erste Stadtrat. Die werde er nun mit dem Nachfolger oder der Nachfolgerin von Bürgermeister Marc Lahmann und den Ratsfraktionen diskutieren. Wolf betont, dass er sich mit Lahmann stets gut verstanden habe. Auch für die Zukunft wünsche er sich eine Zusammenarbeit im Verwaltungsvorstand, die „wie bisher auf Respekt, Vertrauen und Kompetenz“ beruhe.

„Den anderen Kandidaten wünsche ich viel Spaß und Erfolg im anstehenden Wahlkampf“, sagt Wolf. Er selbst werde seine Aufgabe als Erster Stadtrat „auch weiterhin mit Engagement und Herzblut wahrnehmen“.

FDP-Stadtverband bedauert Entscheidung

Aus Sicht des FDP-Stadtverbandsvorsitzenden Norbert Wiegand hätte Wolf „aufgrund seiner Kompetenz und Persönlichkeit“ gute Chancen bei der Wahl im November gehabt. „Wir hätten seine Kandidatur sehr gerne gesehen“, betont der FDP-Chef. Der Entschluss, nicht anzutreten, sei Wolfs „rein persönliche Entscheidung“ gewesen, nachdem dieser sich längere Zeit mit der Frage auseinandergesetzt habe. „Wir müssen das zur Kenntnis nehmen.“

Der FDP-Stadtverbandsvorstand hat die Parteimitglieder für nächsten Montag zu einer Videokonferenz eingeladen, um zu entscheiden, wie es nun weitergeht. „Wir werden ein Stimmungsbild einholen“, kündigt Wiegand an. Dann solle auch die Entscheidung fallen, ob die FDP einen anderen Bewerber ins Rennen schicke oder darauf verzichte.

Von Andreas Kannegießer