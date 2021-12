Ostermunzel

Waren es nun 22 oder 23 Trecker? Darüber gehen die Meinungen des neunjjährigen Jori und seines zwei Jahre älteren Cousins Niko auseinander. Sie stehen am Straßenrand und bewundern bunt leuchtende Traktoren. Einig waren sie sich die zwei Jungen im entscheidenden Punkt aber schon: Der „Trecker-Advent“, der am östlichen Ortsausgang von Ostermunzel seinen Anfang nahm, war „schon ziemlich cool“.

Organisiert hatte den Zug der 22 oder 23 weihnachtlich geschmückten Trecker Anke aus Ostermunzel. Anke möchte ihren Nachnamen nicht nennen. „Bei der Stadt angemeldet“ hatte sie die Aktion nach eigenen Angaben schon – aber so ganz offiziell war der bunte Umzug der Landmaschinen von Ostermunzel über Barrigsen quer durch die Feldmark nach Groß Munzel, Holtensen und am „Koloss von Ostermunzel“ vorbei zum Ausgangspunkt wohl irgendwie auch nicht.

„Die Idee kam von einer Bekannten, die so etwas in Celle miterlebt hat“, erklärt Anke. „Und da ja wieder mal alles wegen Corona ausfällt, wollten wir auf diese Weise etwas Licht in die Dunkelheit bringen.“ Einfach, aber effektiv. Weiter verbreitet hatte sich die Idee über Mundpropaganda und den Bauernfunk – und so bereiteten kleine und große Trecker mit Lichterketten und Tannenbäumen geschmückt den zahlreichen Zuschauern am Straßenrand eine große Freude, als sie laut hupend und stoisch tuckernd durch die Dörfer zogen.

Von Mirko Haendel