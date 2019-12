Barsinghausen

Beim traditionellen Adventskonzert der KGS-Goetheschule am Donnerstagabend haben 105 Schüler aus allen Jahrgängen ein abwechslungsreiches Musikprogramm geboten. Für den gut einstündigen Auftritt mit Beiträgen mehrerer Ensembles und Solisten gab es reichlich Applaus vom Publikum in der neuen Aula, die nach mehrmonatigen Sanierungsarbeiten zum ersten Mal wieder zur Verfügung stand.

„Heute feiern wir mit unserem Konzert eine Premiere in der sanierten Aula“, erläuterte Fachbereichsleiterin Gabriele Becker bei der Begrüßung. Erst wenige Tage zuvor seien noch Arbeiten an der Heizung und der Lüftung ausgeführt worden. „Wegen der neuen Ton- und Lichttechnik herrscht zum Teil ein großes Kabelwirrwarr. Das wird für unsere jungen Bühnentechniker ein richtige Herausforderung“, sagte Becker.

Schüler spielen in der Juniorband

Premiere hatten auch die neuen KGS-Fünftklässler mit ihrem ersten Auftritt als jüngste Mitglieder der Juniorband. Die Jungen und Mädchen präsentierten unter anderem „Stay“ von Superstar Rihanna sowie „Oye como va“ von Carlos Santana.

Zum ersten Konzertteil mit weltlichen Stücken trugen zum Beispiel auch die Band-AG, die Klasse 6 Musik und die Uke-Band mit „Tears Dry on Their Own“ von Amy Winehouse sowie mit dem Supertramp-Klassiker „The Logical Song“ bei. Als Solisten traten Sinan Gündüz an der Gitarre sowie Mick Brandt und Arne Milius am Klavier mit Mozarts Arie des Papageno auf.

Weihnachtliches im zweiten Teil

Weihnachtliche Stücke bestimmten den zweiten Teil des Konzertabends – unter anderem mit „This ist X-mas“ vom Goethechor der Lehrkräfte, mit „We wish you a Merry Christmas“ von der Klasse 6 Musik und mit „Feliz Navidad“ von der Klasse 5 Musik. Besonders viel Beifall erhielt Lea Kahlfeld aus der Klasse 5 Sport für ihren Vortrag von „Jingle Bells“ auf der Geige. Zum Abschluss des Konzertabends unter der Leitung von Musiklehrer Finn Mewaldt zeigte die Tanz-AG einen lebhaften Auftritt auf der KGS-Bühne.

Der stellvertretende Gesamtschulleiter Christian Bohn lobte den Schülerauftritt. „Ihr habt es mit eurer Musik geschafft, trotz der Frühlingstemperaturen eine besinnliche Weihnachtsstimmung zu erzeugen“, betonte Bohn unter dem Applaus des Publikums.

