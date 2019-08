Ostermunzel

Vor 50 Jahren riss ein explodierender Munitionszug zwölf Menschen in den Tod. Auch Erwin Syska hätte an diesem Tag eigentlich seinen Dienst bei der Feuerwehr antreten sollen. Doch ein glücklicher Zufall rettete dem 86-Jährigen das Leben: Der ehemalige Feuerwehrmann, der in Ostermunzel lebt, hatte zu viele Überstunden, sein Vorgesetzter gab ihm am 22. Juni 1969 einen freien Tag.

Zur Galerie Linden nach der Explosion vom Juni 1969

Statt Syska trat an diesem folgenschweren Tag dann Erwin Scheetz den Dienst an. Zu seiner Familie kehrte Scheetz nie zurück. „Eigentlich hätte Erwin erst mittags anfangen müssen, aber er war sehr gewissenhaft und da ich nicht da war, kam er früher zum Dienst“, erinnert sich Syska und ergänzt: „Das war sein Todesurteil.“

Explosion belastet Syska noch immer

Auch 50 Jahre später hat Syska noch feuchte Augen, wenn er von dem Tag der Explosion und von seinem Kollegen Erwin Scheetz spricht. „Sein Tod hat mich sehr belastet“, sagt Syska. Er gehe häufig an das Grab seines Kameraden.

Doch nicht nur Scheetz verlor sein Leben. Als am 22. Juni 1969 ein mit 216 Granaten beladener Munitionswaggon im Lindener Bahnhof explodierte, markierte dieser Tag das schlimmste Unglück in Hannovers Nachkriegsgeschichte. Acht Feuerwehrleute und vier Bahnmitarbeiter starben.

1957 ist Erwin Syska vereidigt worden. Quelle: privat

Ausmaß war anfangs unklar

Wie schrecklich das Ausmaß des Brandes war, das sei anfangs niemandem klar gewesen, sagt Syska. Er selbst sei an diesem Tag auf dem Weg zur Jagd nach Göxe gewesen, als er angehalten wurde. „Du, in Hannover ist was schlimmes passiert“, habe ihm ein Bekannter gesagt.

„Ich habe dem zunächst keine Bedeutung zugemessen“, sagt Syska. Immerhin sei die Feuerwehr zu dieser Zeit sehr häufig an den Bahnhof in Linden gerufen worden. „Damals wurden oft Torfballen transportiert mit Lokomotiven – die Funken haben diese dann häufig entzündet.“ Ein Alarm am Fischerhof sei daher nichts besonderes gewesen, eher schon Alltag.

Doch schließlich habe auch er erfahren, was geschehen war und fuhr sofort nach Hannover. „Als ich ankam, waren die Verletzten schon im Krankenhaus, einige konnten wir kaum identifizieren, so durchlöchert waren sie“. sagt er mit zittriger Stimme.

Einsatzkräfte wurden nicht psychologisch betreut

Das Unglück zu verarbeiten habe lange gedauert – teilweise habe er es noch immer nicht geschafft. „Damals war alles anders, es gab für uns nach Einsätzen keine Ärzte oder Psychologen“, sagt Syska. Anfangs habe er gar nicht über seine Gefühle sprechen wollen. Als ihm dann doch vor den Kameraden die Tränen in die Augen geschossen seien, sei ihm das eher peinlich gewesen.

Man sei einfach als Feuerwehrmann „hart im Nehmen“ gewesen, habe versucht den Einsatz abzuhaken und sei zum nächsten gefahren. Aber verdrängen war nicht möglich. „Es war sehr schwer, das hat mich verfolgt“, sagt Syska, dem auch heute noch die Worte fehlen, um seine Gefühle zu beschreiben.

„Ich habe acht Familienmitglieder verloren“

Er und seine Kameraden seien nach diesem Tag doch vorsichtiger geworden. „So etwas schreckliches hatte vorher keiner von uns erlebt“, sagt der Mann, der im Jahr 1958 in die Berufsfeuerwehr eingetreten war. Elf Jahre war er zum Unglückszeitpunkt bereits im Dienst. „Und es ist und bleibt das Schlimmste, was in meiner aktiven Zeit passiert ist.“

Seine Truppe sei ein tolles Team gewesen, er und Scheetz gute Bekannte. „Ich bin häufig an seinem Grab“, sagt Syska. Er habe gehofft, dort endlich innere Ruhe zu finden. Doch das sei nicht gelungen. Noch immer fällt es ihm schwer, über seinen Kollegen und Freund Erwin Scheetz zu reden. „Wir haben zusammen gehaust, abends während der Diensttage zusammen gegessen – die Feuerwehr war unsere Familie“, sagt er und ergänzt: „Ich habe am 22. Juni 1969 acht Familienmitglieder verloren.“

Von Lisa Malecha