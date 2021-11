Barsinghausen

Das Weihnachtsdorf am Thie kann trotz verschärfter Corona-Schutzmaßnahmen am kommenden Montag öffnen wie geplant. Laut Jochen Brauns, Organisator des kleinen Hüttendorfes, gelten dann auf dem zentralen Platz in Barsinghausens Innenstadt dieselben Auflagen wie sie bereits während der Wochenmärkte zu beachten sind. Es gelte die 2-G-Regel, das Weihnachtsdorf werde allerdings nicht eingezäunt und bleibe frei zugänglich.

Kontrollen im Weihnachtsdorf

Personen, die sich an einem der Stände etwas kaufen möchten, müssen ihre Impfbescheinigung vorzeigen. „Das Ordnungsamt hat uns bestätigt, dass dies auch streng kontrolliert werde, was ich uneingeschränkt unterstütze“, betont Brauns. Zudem gilt für alle Besucher, die nicht an einem der Stehtische Speisen oder Getränke konsumieren, die Maskenpflicht

Markierungen und viel Platz

Nach Absprache mit der Stadt habe man einige Vorkehrungen getroffen, den Besuch des Dorfs besonders sicher zu gestalten. Die Mitarbeiter der Barsinghäuser Beschäftigungsinitiative (BBI) hätten beim Aufstellen einen größeren Abstand zwischen den Hütten gewählt, damit die Besucher mehr Platz und die Möglichkeit haben, ausreichenden Abstand zueinander zu halten. „Wir haben auch Markierungen aufgebracht, damit jeder sieht, wie er sich wo anzustellen hat. Und wir haben bewusst auf geschlossene Räume verzichtet, es ist eine Freiluftveranstaltung“, betont Brauns.

Wenige Tage vor der offiziellen Eröffnung am Montag, 22. November, 17 Uhr, ist Brauns mit dem Erreichten nach eigenem Bekunden zufrieden. „Ich halte es schon für etwas Besonderes, dass wir unter aktuellen Umständen das Weihnachtsdorf veranstalten können.“ Mittlerweile haben zahlreiche Helfer von Unser Barsinghausen und der BBI um die 100 Tannenbäume in der Fußgängerzone aufgestellt. Diese werden in den kommenden Tagen geschmückt mit 3000 Holzanhängern. Diese verteilte „Unser Barsinghausen“ während des Laternenumzugs zum Novembermarkt an Kinder und die Tage darauf auch in den Barsinghäuser Kitas – mit der Bitte, sie weihnachtlich anzumalen.

Großer Tannenbaum am Thie

Zudem wird am Freitagnachmittag, 19. November, ein großer Tannenbaum am Thie aufgestellt. „Das ist der größte Weihnachtsbaum, den wir in Barsinghausen je aufgestellt haben“, kündigt Brauns an. Der Baum sei eine Spende einer Familie aus Hohenbostel.

Ab kommenden Montag ist das Weihnachtsdorf bis 31. Dezember täglich geöffnet. Die Standbetreiber können dann jeweils von 10 bis 21 Uhr ihre Waren anbieten.

Von Mirko Haendel