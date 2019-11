Barsinghausen

Am 17. November wird in diesem Jahr mit dem Volkstrauertag wieder der Gefallenen beider Weltkriege und der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Aber immer weniger Menschen nehmen an den Gedenkfeiern von Städten, Gemeinden, Feuerwehr, Vereinen und Initiativen teil. Der CDU-Stadtverband Barsinghausen macht sich deshalb Gedanken darüber, wie der Gedenktag wieder stärker ins Bewusstsein der Menschen gebracht werden kann.

Es gehe darum, die Beteiligung beziehungsweise die Akzeptanz bei den Bürgern in Barsinghausen und den Ortsteilen zu stärken, erläutert die CDU. Denn bald ist es wieder soweit: Die Stadt bestellt Kränze, die die Ortsfeuerwehren an den Denkmälern zum Gedenken an die Opfer von Kriegen und Gewalttaten niederlegen. Die örtlichen Vereine und Ratsvertreter begleiten und unterstützen die Veranstaltung.

Ablauf des Volkstrauertags überdenken?

„Doch wo ist die Bevölkerung? Wo sind die Mitbürger, die diesen Tag und das Gedenken an die Opfer und deren Hinterbliebene wachhalten und würdigen?“, fragt die CDU und kritisiert: „Nur Wenige finden den Weg zu den Gedenkstunden, wobei wir uns selbst davon nicht ausnehmen.“

Daher hat sich der CDU-Stadtverbandsvorstand einige Fragen gestellt, die zum Nachdenken anregen und den Volkstrauertag wieder mehr in die Mitte der Gesellschaft rücken soll. „Ist die Bezeichnung „ Volkstrauertag“ noch die richtige? Wissen die Menschen, gerade die Jüngeren, noch worum es da überhaupt geht? Sollten wir den Ablauf oder die Art des Volkstrauertages überdenken und ändern?“

Jugend mehr einbeziehen

Unter anderem wünscht sich die CDU, dass Schüler nicht nur in der Kernstadt, sondern auch in den Ortsteilen Ansprachen halten. „Die Jugend und wir alle brauchen die Erinnerung an das Vergangene, damit so etwas nie wieder passiert, wir die Errungenschaften unserer Demokratie schätzen und verteidigen lernen und mutig zu den Werten unserer Gesellschaft stehen.“

Wozu noch gedenken?

Häufig wüssten die Menschen nicht mal, ob eines ihrer Familienmitglieder an einem Denkmal namentlich erwähnt wird. „Haben wir vergessen, dass wir aus den Fehlern der Vergangenheit für jetzt und die Zukunft lernen müssen? Müssen sich die Anschläge wie in Halle erst wieder häufen, damit die Menschen im demokratischen Deutschland aufwachen?“, fragt der CDU-Stadtverbandsvorstand.

Denn Kriege gebe es nach wie vor auf der Welt, das Thema Krieg sei aktuell wie lange nicht mehr – „und sie sind nicht irgendwo, sondern direkt vor unserer Tür.“ In diesem Zusammenhang denkt die CDU auch darüber nach, ob die Menschen, die aus ihrer Heimat geflohen sind, sich hierzulande am Volkstrauertag engagieren könnten?

„Niemand will und darf den Volkstrauertag abschaffen. Er ist die Mahnung der Vergangenheit und fordert zum demokratischen und diplomatischen Handeln in der Zukunft auf“, betont die CDU.

Von Lisa Malecha