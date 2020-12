Barsinghausen

Der Barsinghäuser Verein für Städtepartnerschaften und Europäische Kontakte ist optimistisch, dass im nächsten Jahr die Verbindungen zu den vier Partnerstädten Mont-Saint-Aignan ( Frankreich), Wurzen (Sachsen), Brzeg Dolny ( Polen) und Kovel ( Ukraine) wieder besser gepflegt werden können als das in diesem von der Corona-Pandemie geprägten Jahr möglich war. Der Vorstand hofft darauf, dass im Frühjahr 2021 die traditionelle Himmelfahrtsbegegnung mit den Freunden aus Mont-Saint-Aignan nachgeholt werden kann.

In einem Rundschreiben an Mitglieder und Freunde des Vereins hat das Vorstandsteam jetzt eine Bilanz des abgelaufenen Jahres gezogen und gleichzeitig den Blick in die Zukunft gerichtet. Außer der Himmelfahrtsbegegnung hatte in diesem Jahr mit dem Barsinghäuser Stadtfest auch die zweite zentrale Veranstaltung abgesagt werden müssen, an der traditionell auch Delegationen aus den Partnerstädten teilnehmen. Ausfallen musste auch die Jubiläumsfeier zum 30-jährigen Bestehen der Verbindung mit Wurzen.

Anzeige

Vorstand plant Himmelfahrtsbegegnung 2021

„Wir hoffen, dass wir uns im kommenden Jahr wieder persönlich treffen können und dies mit möglichst wenigen Einschränkungen“, heißt es in dem Rundschreiben. Der Vorstand stehe mit den Freunden aus den Partnerstädten in Kontakt und plane, soweit es denn möglich sei, die ausgefallenen Veranstaltungen im nächsten Jahr auszurichten.

Die Himmelfahrtsbegegnung 2021 soll demnach in Barsinghausen nachgeholt werden. Für den 25. bis 27. Juni plane die Stadt Wurzen, das Fest zur 30-jährigen Städtepartnerschaft zu veranstalten. In Barsinghausen solle dieses Jubiläum in Kombination mit dem Stadtfest in Barsinghausen am letzten Augustwochenende gewürdigt werden.

Die für November geplante Mitgliederversammlung des Vereins ist ebenfalls der Pandemie zum Opfer gefallen. Geplant ist laut Vorstand nun, diese im nächsten Jahr sobald wie möglich nachzuholen. Möglicherweise werde die Versammlung als Hybridveranstaltung organisiert – mit einem Teil der Mitglieder in Präsenz vor Ort, einem anderen Teil als Teilnehmer per Videokonferenz. „Das hängt davon ab, wie sich die Pandemie und die Einschränkungen entwickeln“, bekräftigt der Vorstand.

Lesen Sie auch

Von Andreas Kannegießer