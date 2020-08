Barsinghausen

Immer weniger Menschen gehören den evangelischen Gemeinden in der Kirchenregion Barsinghausen an. Ende 2019 waren es noch 13.691 Mitglieder in den sieben Barsinghäuser Gemeinden, die zum Kirchenkreis Ronnenberg zählen – das bedeutet ein Minus von 398 Personen im Vergleich zum Vorjahr. Allein 193 Austritte musste die Evangelische Kirche im Jahr 2019 aus Bantorf, Goltern und Egestorf hinnehmen. Als Reaktion kündigt der Regionsvorstand an, die Kräfte für ein attraktives Angebot an die Menschen stärker zu bündeln.

„Uns ist bewusst, dass sich die Gesellschaft verändert“

Von den sinkenden Mitgliedszahlen zeigt sich Kristin Köhler, Pastorin in der Petrus-Gemeinde Barsinghausen und stellvertretende Vorsitzende des Regionsvorstandes, nicht überrascht. „Uns ist bewusst, dass sich die Gesellschaft verändert. Hin zu mehr Vielfältigkeit und zu mehr Mobilität. Diese Veränderungen müssen dazu führen, Kirche neu zu denken und zu leben“, erläutert Köhler.

Bislang sei die Kirche eher eine traditionsbehaftete Einrichtung. Nun gehe es verstärkt darum, alte Zöpfe abzuschneiden und die Arbeit in den Gemeinden miteinander zu vernetzen. „Da sind wir in Barsinghausen schon gut dabei, unter anderem mit gemeinsamen Gottesdiensten. Solche und ähnliche Gemeinschaftsaktionen können viel Energie freisetzen“, sagt die Pastorin.

Digitaler Sommerkalender als positives Beispiel

Ein weiteres aktuelles Beispiel sei der Digitale Sommerkalender, an dessen Gestaltung sich ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter verschiedener Kirchengemeinden beteiligt hatten. Solche positiven Erfahrungen wolle der Kirchenregionsvorstand in die Überlegungen darüber mitaufnehmen, wie die Region künftig noch enger zusammenrücken könne. „Bei allem wollen wir nach außen klarmachen: Wir haben einen Inhalt und einen Auftrag als Kirche“, betont die Pastorin.

In der Altersstruktur der Kirchenmitglieder sei insbesondere die Generation der 18- bis 45-Jährigen schwach vertreten. Diese Generation, das wisse sie aus ihrer täglichen Arbeit in der Barsinghäuser Petrus-Gemeinde, sei nur schwierig zu erreichen. Besser laufe es derzeit bei den Jüngeren im Alter bis etwa 18 Jahren – insbesondere dank neuer Modelle für den Konfirmandenunterricht mit Teamern sowie dank der Einbindung von Jugendlichen für die Kinderspielreihe Bunte Tüte.

Mehr Taufen in 2019, Zahl der Konfirmationen stabil

Immerhin bewege sich die Zahl der Konfirmationen in der Kirchenregion mit 104 im Jahr 2019 auf konstantem Niveau (2018 waren es 106). Und die Zahl der Taufen sei innerhalb eines Jahres sogar von 104 auf 117 angestiegen.

Zudem seien die Kirchengemeinden wegen der Einschränkungen in der Corona-Krise mutiger geworden, neue Wege zu gehen. Kristin Köhler nennt außer dem Digitalen Sommerkalender auch weitere virtuelle Angebote über Audio- und Videokanäle. „Viele Menschen in den Gemeinden haben richtig Lust bekommen, sich in ihrer Arbeit neu auszuprobieren“, sagt Köhler. Diese Lust sollten sich die Gemeinden bewahren, um am Puls der Zeit zu bleiben und somit den Mitgliederschwund zu stoppen.

Die größte evangelische Gemeinde innerhalb der Kirchenregion Barsinghausen ist die Mariengemeinde mit 3568 Mitgliedern am Stichtag 31. Dezember 2019. Dahinter folgen die Christus-Gemeinde Egestorf (3386 Mitglieder), Die Petrus-Gemeinde (2125 Mitglieder), die Bördedörfer (1920 Mitglieder), die Heilig-Kreuz-Gemeinde Kirchdorf/Langreder (1331 Mitglieder), die St. Blasius-Gemeinde Großgoltern (1060 Mitglieder) sowie Stemmen mit 301 Mitglieder. Die Kirchengemeinde Munzel-Landringhausen mit rund 1500 Mitgliedern gehört zum Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf.

