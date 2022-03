Barsinghausen

Rapper mit aufgemotzten Autos, die in Musikvideos oder Posts auf sozialen Netzwerken mit Pistolen rumfuchteln, ihr Gangster-Image kultivieren und den – zumeist jungen – Followern sogar ihren Gefängnisaufenthalt als cool verkaufen: Ist die Nachahmung wirklich erstrebenswert? „In den Knast? Das wollt ihr gar nicht“, sagt Benjamin Targan zu den Siebtklässlern, die ihm beeindruckt und aufmerksam lauschen. Der ehemalige Nenndorfer verbrachte mehrere Jahre hinter Gefängnismauern und besuchte am Dienstag die KGS Goetheschule, um den Schülerinnen und Schülern zu verdeutlichen, wann Kriminalität beginnt und wie man verhindert, kriminell zu werden.

Betrüger und Drogenhändler

Benjamin Targan war das, was man landläufig als „schweren Jungen“ bezeichnet. Ein Betrüger, der unzählige Menschen um ihr Geld gebracht hat und ein Drogenhändler, der mit fast 300 Kilogramm Kokain im Wert von 11 Millionen Euro erwischt wurde: Targan hat in Spanien, in Moabit, in Sehnde und Hannover hinter Gittern gesessen – acht Jahre seines Lebens. „Ich habe gemerkt, dass ich komplett auf dem Holzweg bin“, sagt der 43-Jährige heute über seine Zeit als Krimineller. Bereits im Knast hat er sich in dem Präventionsprojekt des gleichnamigen Vereins „Gefangene helfen Jugendlichen“ (GhJ) engagiert, um junge Menschen davor zu bewahren, die gleichen Fehler zu begehen. Auf Initiative von Schulleiter René Erhardt besuchte Targan am Dienstag die KGS und arbeitete einen Tag lang mit Jugendlichen zweier Hauptschulklassen.

„14, 15 – das ist ein gutes Alter, um mit der Prävention anzufangen“, erklärt Targan, der heute in Rostock lebt. Die Jugendlichen wollten sich ausprobieren, Kräfte messen und auch mal Regeln brechen. „Im Gegensatz zu Polizisten kann ich mit den Jugendlichen auf Augenhöhe sprechen. Ich bin für sie eher die Bruderfigur“, erklärt Targan. Er scheint Recht zu haben: Die Jungen und Mädchen hängen an seinen Lippen, als er ihnen erzählt, wie uncool das Leben hinter Gittern in Wirklichkeit ist. Eintönigkeit, Tagesabläufe voller strenger Regeln, Gewalt und – „Der Geruch: Ein Gefängnis riecht ganz speziell. Und das ist nicht zu unterschätzen“, mahnt Targan.

Nackenschläge sind Gewalt

Er fragt die Jugendlichen: „Was ist Notwehr?“ Einige Jungen sind überrascht, als sie hören, dass ein ehemaliger Kumpel Targans ins Gefängnis musste, weil er einem Angreifer das Messer entwendet und anschließend selbst zugestochen hatte. „Nach der Entwaffnung muss Schluss sein. Wenn du dann selbst zustichst, ist das Rache und Körperverletzung“, erklärt der Rostocker. Schnell werde aus erlaubter Verteidigung eine verbotene Handlung. So seien im Grunde sogar die auf den Schulhöfen nicht unüblichen Nackenschläge bereits eine Körperverletzung, die böse enden könnten. „Bei Rangeleien müsst ihr immer mit dem Schlimmsten rechnen. Und Schläge in den Nacken sind für euch ein Spaß, aber für den Geschlagenen vielleicht eine Erniedrigung, auf die er mit Gewalt antwortet“, warnt Targan. Jeder müsse sich seine Handlungen immer bewusst machen.

Dem Dealer das eigene Leben anvertrauen?

Auf das Thema Drogen kommt der GhJ-Mitarbeiter ebenfalls zu sprechen. Was sind legale Drogen, was illegale? Wo bekommt man diese? „Illegale Drogen kauft man nicht in der Drogerie, sondern beim Dealer. Ein Dealer ist kriminell und auf jeden Fall nicht vertrauenswürdig“, betont Targan. Man kaufe also Gift – nichts anderes seien Drogen – und vertraue einem Dealer das eigene Leben an, obwohl der nur an seinem Geld interessiert sei. „Das ist doch bescheuert, oder?“, fragt der 43-Jährige in die Runde. Die folgende Stille lässt hoffen, dass zumindest bei einigen der Anwesenden der Groschen gerade gefallen ist.

Der Auftakt von verschiedenen Präventionsmaßnahmen

Es seien, wenn es die Corona-Lage wieder zulasse, auch Besuche in Justizvollzugsanstalten geplant, erklärt Erhardt. Dieser Vormittag sei also lediglich der Auftakt für eine Reihe von Präventionsmaßnahmen. „Prävention ist für jeden und jede gut“, ist der Schulleiter überzeugt und betont: „Hauptschulklassen sind für diese Art des Sozialtrainings häufig empfänglicher als etwa Gymnasiasten, deswegen haben wir mit ihnen gestartet. Statistisch gesehen gibt es aber bezüglich Gewalt und Kriminalität an unserer Hauptschule nicht mehr Auffälligkeiten als auf dem Gymnasium.“

