Sie sind zurück: Die Bremer Band Eyevory will am Sonnabend, 25. Januar, im ASB-Bahnhof Barsinghausen, Berliner Straße 8, wieder ordentlich einheizen. Von 20.15 Uhr an präsentiert das Ensemble ihr neues Studioalbum „Aurora“.

Eyevory spielt selbst komponierte Lieder der Stilrichtung Progressive Rock, die Ende der Sechzigerjahre entstand. Diese verbindet verschiedene Genres miteinander, indem sie stilistische Mittel aus einer Musikrichtung in eine andere einbaut – so treffen Rock, Pop, Folk und sogar Metal aufeinander.

Zweimal zur besten Progressive Band gewählt

Während Jana Frank (Gesang und Bass), Kaja Fischer (Gesang, Flöte und Klavier) und David Merz (Gitarre, Gesang und Klavier) jahrelang keinen festen Schlagzeuger hatten, sondern dieser oft wechselte, ist seit April 2018 Christian Schmutzer (Schlagzeug) dabei und macht seitdem das Quartett komplett. Trotz wechselnder Besetzung um die zwei Leadsängerinnen belegte Eyevory schon zweimal den ersten Platz beim Deutschen Rock-und-Pop-Preis in der Kategorie „Beste Progressive Band“.

Mittlerweile sind die vier Musiker nicht nur wegen ihrer Frontfrauen und der virtuosen Querflöte deutschlandweit bekannt. Verschiedene Stilrichtungen und komplexe Rhythmusgefüge, unvorhersehbare Taktwechsel und besondere harmonische Verbindungen verleihen der Band das gewisse Etwas. Als Vorgruppe hat sie zudem bereits namhafte Künstler wie Saga, Manfred Mann’s Earth Band, Doro Pesch und Ray Wilson unterstützt. Außerdem spielte das Ensemble beim „Night Of The Prog Festival“ 2017 auf der legendären Freilichtbühne Loreley.

Neues Album holt den Rekord

Nach dem Debüt „The True Bequest“, zwei Alben („Euphobia“ und „Inphantasia“) und einer Live-DVD mit einem Sinfonieorchester folgt nun das dritte Album „Aurora“, auf welchem sich Eyevory voller Klarheit, Zuversicht und Selbstvertrauen präsentiert. Das Besondere zum Voralbum: Diesmal sind keine Gastmusiker dabei. Das neue Album kommt bei den Zuhörern sehr gut an – es ist schon jetzt das erfolgreichste des Ensembles.

Die Karten kosten 12 Euro im Vorverkauf. Erhältlich sind diese im Internet auf www.asb-bahnhof.reservix.de und in allen Reservix-Vorverkaufsstellen – darunter die HAZ/NP-Geschäftsstelle, Marktstraße 10, das Bücherhaus am Thie, Marktstraße 14, das Reisebüro Goltermann, Breite Straße 3, und der ASB-Bahnhof, Berliner Straße 8. An der Abendkasse kosten die Tickets 15 Euro. Einlass ist von 19.15 Uhr an.

Von Maxima Rademacher