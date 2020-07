Barsinghausen

Die zweiköpfige FDP-Ratsfraktion ist geplatzt, weil Ratsherr Lothar Ebeling aus der FDP und aus der Fraktion ausgetreten ist. Sein Ratsmandat gibt Ebeling allerdings nicht auf. Sowohl Lothar Ebeling als auch der bisherige FDP-Fraktionsvorsitzende Fred Wellhausen werden künftig als Einzelmitglieder im Rat mitarbeiten. An der Besetzung der Ratsausschüsse und der übrigen städtischen Gremien wird sich nach Auskunft der Stadtverwaltung aber offenbar nichts ändern, weil die CDU und die FDP im Rat eine Gruppe gebildet hatten. „Herr Ebeling bleibt der Gruppe erhalten“, sagt Stadtsprecher Andreas Schröter. „Wir haben keine anders lautenden Informationen.“

Gründe für den Rückzug unklar

Ebeling selbst will sich auf Anfrage nicht zu den Gründen für seinen Rückzug aus der Partei äußern. Er halte viel „von Glaubwürdigkeit, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit sowie Verbindlichkeit in Wort und Tat“, teilt der pensionierte Berufssoldat lediglich mit. Er wolle deshalb keinen weiteren Kommentar abgeben, um „möglichen falschen Informationen, Gerüchten oder Fehlinterpretationen keinen Raum zu bieten“. In der Barsinghäuser FDP läuft derzeit noch die Diskussion, ob die Partei einen eigenen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 1. November aufstellen soll oder nicht. Die endgültige Entscheidung fällt in einer Versammlung am 21. Juli.

Lothar Ebeling war im November vergangenen Jahres für den ausgeschiedenen Jörn Benseler in den Rat der Stadt nachgerückt. Fred Wellhausen betont auf Anfrage, dass die Gründe für den Parteiaustritt Ebelings „nicht in der Fraktionsarbeit liegen“. Er hoffe, dass die gute Zusammenarbeit der Vergangenheit auch künftig fortgesetzt werde. „Ich freue mich, dass es positiv weitergeht“, sagt Wellhausen.

