Der FDP-Stadtverband Barsinghausen/Seelze hat einen neuen Vorstand gewählt und damit sich damit verjüngt. Die neuen Vorstandsmitglieder wollen in den nächsten Monaten verstärkt den Kontakt zur Jugend suchen und zugleich die Beteiligungsmöglichkeiten der jungen Menschen an politischen Prozessen fördern.

Das Zauberwort „Jugend“

Das Zauberwort bei den Freidemokraten in Barsinghausen und Seelze scheint „Jugend“ zu lauten. Womöglich nehmen sich die lokalen Parteimitglieder den Trend im Bund zum Vorbild, wo Verjüngung des Personals und politischer Erfolg zuletzt auch Hand in Hand gegangen sind. Bei den Vorstandswahlen wurden mit den Barsinghäusern Kerstin Wölki als 1. Vorsitzende, Bernhard Klockow, Fred Wellhausen und Harald Temmler aus Seelze als Beisitzer sowie dem neuen Schatzmeister Norbert Wiegand zwar fünf „alte Säcke“, wie sie sich selbst scherzhaft nennen, in den Vorstand gewählt. Davyn Dreher aus Seelze als 2. Vorsitzender und der neue Schriftführer Dominik Mbanaso aus Barsinghausen sowie die weiteren Beisitzer Sebastian Dietrich und Ben Eggert gehören allerdings der jüngeren Generation an.

„Wir haben einen Verjüngungsprozess eingeleitet“, bestätigte Wölki, und Dietrich ergänzte: „Positiv ist hervorzuheben, dass diese jungen Leute zu einem sehr großen Teil auch aktiv mitarbeiten.“ So hätten sich bei den jüngsten Stadtrats- und Ortsratswahlen von den sieben neuen Mitgliedern bereits fünf als Kandidaten aufstellen lassen.

Beteiligungsprozesse fördern

Der Verjüngungsprozess soll in der nächsten Zeit fortgesetzt werden – und womöglich hatte der FDP-Stadtverband auch den Gedanken der Nachwuchsgewinnung im Hinterkopf, als sich dessen Mitglieder auf die politischen Ziele für die nächsten Monate verständigten. „Wir wollen die Beteiligung der Jugend an politischen Entscheidungsprozessen ausbauen“, erklärte Klockow, der kritisierte, dass dies in Barsinghausen nicht von allen gewünscht sei. So sei der Antrag der FDP, im Haushalt Geld für die Schaffung eines Jugendparlaments einzustellen, abgelehnt worden.

Eggert kündigte bezüglich einer Kontaktaufnahme mit der Jugend zahlreiche Aktionen an: „Wir wollen uns Jugendeinrichtungen anschauen und dort mit den Jugendlichen sprechen. Wir wollen mit Schulen Kontakt aufnehmen und planen etwa mit dem Hannah-Arendt-Gymnasium verschiedene Diskussionsrunden.“

Die FDP wollen zudem zukünftig verstärkt digitale Medien und Social Media zur Kontaktaufnahme nutzen. „Und dafür brauchen wir wiederum unsere jungen Mitglieder“, betonte Wölki.

Von Mirko Haendel