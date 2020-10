Barsinghausen

Die Barsinghäuser FDP wünscht sich bessere und sicherere Bedingungen für Fahrradfahrer vor allem in stark vom Autoverkehr genutzten Bereichen. Auf Einladung des FDP-Ratsherrn Fred Wellhausen hat eine Gruppe von Freidemokraten und anderen Radfahrfreunden jetzt eine Tour durch die Deisterstadt unternommen, um Gefährdungen im Straßenverkehr zu erkennen.

Die Tour führte durch die Kernstadt sowie die Ortsteile Egestorf, Kirchdorf und Hohenbostel. „Es ist den Teilnehmern bewusst, dass auch in den anderen Ortsteilen Problemzonen bestehen“, sagte Wellhausen. Mit denen werde sich die FDP künftig beschäftigen.

Straßenraum muss für alle nutzbar sein

Siegfried Lehmann und Burghard Kuppe erläuterten während der Tour, wo für Radfahrer besonders gefährliche Situationen entstehen und wie diese entschärft werden könnten. Ziel müsse es sein, dass der zur Verfügung stehende Straßenraum für alle Verkehrsteilnehmer gut nutzbar sei, betonte Wellhausen. „Es geht also nicht darum, den Kfz-Verkehr zu verhindern, sondern darum, ein partnerschaftliches Miteinander zu fördern.“

Nach Ansicht der Tourteilnehmer müssen Mängel besonders dringend an der Ortsdurchfahrt Hohenbostel, an der Kreuzung Wilhelm-Heß-Straße/Rehrbrinkstraße, an der sogenannten Wittkop-Kreuzung in der Kernstadt, in der Poststraße sowie in der Landstraße in Kirchdorf und der Stoppstraße in Egestorf beseitigt werden.

Wenig Abstand beim Überholen

An der Nenndorfer Straße in Hohenbostel im Bereich der Einmündung der Knochenhauerstraße sei der Fahrradschutzstreifen entfernt worden, kritisierte Wellhausen. Im Ergebnis führe der für alle Verkehrsteilnehmer schlecht einsehbare, sehr enge Fahrweg nun dazu, dass Autos seltener hinter Radfahrern blieben. „Oft wird mit nicht ausreichendem Abstand überholt.“ Darüber hinaus sei der Radweg von Hohenbostel in Richtung Kernstadt in einem sehr schlechten Zustand.

Ein weiterer neuralgischer Punkt sei die stark befahrene Ampelkreuzung Wilhelm-Heß-Straße/Rehrbrinkstraße. Dort gebe es für Radfahrer keinerlei Schutzfunktion. „Sie stecken mitten im Kfz-Verkehr.“ An der stark befahrenen Wittkop-Kreuzung (Hannoversche Straße/Hinterkampstraße/ Egestorfer Straße) sei die Verkehrsführung mit Linksabbiegespuren sehr stark auf den Autoverkehr ausgerichtet. „Radfahrer gehen dort in der Wahrnehmung leicht unter“, sagte Wellhausen.

Keine Schutzfunktion für Radfahrer

In der viel befahrenen, aber recht schmalen Poststraße gibt es ebenfalls keine Schutzfunktion für Radfahrer. Insbesondere das Vorbeifahren an parkenden Autos ist dort schwierig, wie die FDP-Radler bei ihrer Tour festgestellt haben. An der Kirchdorfer Landstraße dürfen Radfahrer den Fußweg nur teilweise mitbenutzen – und dann auch noch auf unterschiedlichen Straßenseiten, sodass stets die Querung der Straße notwendig ist. Nehme der Radfahrer die Mitbenutzungsmöglichkeit nicht an, bestünden auf der Landstraße dieselben Probleme wie auf der Poststraße, bemängelte die Radfahrgruppe.

Auf der Stoppstraße ist die verpflichtende Nutzung der früher vorhandenen Radwege inzwischen aufgehoben worden, darum dürfen Radfahrer nun die Fußwege mitbenutzen. Diese seien aber durchweg zu schmal, was auch Risiken für Fußgänger zur Folge habe, kritisierten die Tourteilnehmer. Keine der vorhandenen Flächen weise eine für Radfahrer akzeptable Oberfläche auf. Insgesamt sei die Straße überholungsbedürftig.

Das Fazit nach der Fahrradtour fällt eindeutig aus: „Die Teilnehmer wünschen sich klare Verkehrsführungen und die Beseitigung von Gefahrenquellen“, sagte Wellhausen.

Von Andreas Kannegießer