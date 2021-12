Barsinghausen

Der kommunale Straßenausbau ist ein Thema, bei dem sich schnell die Gemüter erhitzen können: Die einen beschweren sich über die vielen Baustellen, die anderen wollen, dass viel mehr saniert wird. Und die nächsten beklagen die vermeintliche Konzeptlosigkeit der Verwaltung und kritisieren die Prioritätensetzung – ihre Straße sei schließlich viel maroder als die, die gerade saniert wird. Pünktlich und nur wenige Tage vor der Vorstellung des Entwurfs für den städtischen Haushalt 2022 im Rat hat sich die Barsinghäuser Ratsfraktion der FDP des Themas angenommen. Sie fordert mehr Geld für den Straßenbau und sagt: „Dafür ist die Erhöhung der Grundsteuer notwendig.“

Unbefestigte Randstreifen, keine Bürgersteige, lückenhafte Beleuchtung, bröckelnde Asphaltdecke - das ist der Grasweg. Quelle: Mirko Haendel

Bernhard Klockow, Fraktionsvorsitzender der FDP, beklagt eine Plan- und Konzeptlosigkeit der Verwaltung im Bereich kommunaler Straßenausbau. Das habe zu einer Unterfinanzierung und einem deutlich erkennbaren Sanierungsstau geführt. Im aktuellen Haushaltsentwurf sei nur eine Million Euro pro Jahr für die Sanierung und den Ausbau kommunaler Straßen vorgesehen. „Damit der Grundsanierungsstau nicht noch größer wird, beantragt die FDP, jährlich 6 Millionen Euro in den Haushalt einzustellen“, sagt Klockow.

Stadt hat 120 Kilometer an Straßen

Der Ratsherr rechnet vor: Barsinghausen habe 120 Kilometer an kommunalen Straßen. Diese müssten durchschnittlich alle 60 Jahre saniert werden. Das hieße, so Klockow, die Stadt müsste jedes Jahr mindestens zwei Straßenkilometer erneuern. „Mit einer Million Euro sind aber gerade mal 300 bis 400 Meter zu schaffen“, behauptet der Liberale. Mittlerweile sei die Haushaltslage der Stadt wieder desolat und das notwendige Geld nicht vorhanden. „Aus diesem Grund ist für eine ehrliche Gegenfinanzierung eine entsprechende Erhöhung der Grundsteuern erforderlich.“

Gemeinsam mit Fraktionsmitglied Kerstin Wölki ist Klockow überzeugt, dass die Steuer um 25 Punkte angehoben werden muss. Der aktuelle Hebesatz liegt bei 560 Prozent. „Wir als FDP sind nicht generell für Steuererhöhungen, wir sind für Ehrlichkeit gegenüber den Bürgern – und die Hütte brennt“, erklärt der Fraktionsvorsitzende angesichts einer seines Wissens nach sich dramatisch verschlechternden Finanzlage der Stadt.

Klockow ist überzeugt, dass allein eine reine Erhöhung des Etats nicht ausreicht. Er fordert zugleich eine strukturierte Herangehensweise und Abarbeitung der zuvor ermittelten und priorisierten Vorhaben. „Es gibt keinen Plan und kein Konzept, was mit unseren Straßen passieren soll. Wir brauchen eine ständig aktualisierte Prioritätenliste und müssen zügig Stück für Stück vorangehen“, sagt er.

Anwohner des Graswegs warten seit elf Jahren

Die Anwohnerinnen und Anwohner des Graswegs würden es auch sehr gerne sehen, wenn es in ihrer Straße voranginge. Seit mittlerweile elf Jahren versuchen sie, die Verwaltung davon zu überzeugen, dass ihr gut 400 Meter langer Straßenzug dringend ausgebaut werden muss: Es gibt keine Bürgersteige, nur unbefestigte Randstreifen, bröckelnde und aufgerissene Asphaltdecke und das alles lückenhaft beleuchtet.

„Der Zustand der Straße ist schlechter als der der meisten Feldwege in der Gemarkung Barsinghausen“, behauptet Günter Köps, Sprecher der Bürgerinitiative Grasweg (BI), die sich in der Zwischenzeit gegründet hat. Bei einem Treffen mit Vertretern der FDP berichtet Köps, dass er das Anliegen bereits bei allen drei Bürgermeistern, die in den vergangenen zehn Jahren im Amt waren, angesprochen hat. Auch mit den zuständigen Amtsleitern habe er regelmäßig kommuniziert. „Die einzigen Reaktionen waren grobe Teerschüttungen in die größten Schlaglöcher“, sagt Köps.

FDP-Fraktionsmitglied Kerstin Wölki (rote Jacke, rechts) spricht mit Anwohnern über die Situation am Grasweg. Quelle: Mirko Haendel

Die Initiative der FDP-Fraktion kommt der BI gelegen. Die Mitglieder hoffen auf Unterstützung aus der Politik und mehr Geld für den Straßenausbau. Womöglich würde dann auch ihr Grasweg endlich in den Fokus der Entscheider rücken, so hoffen sie. Und dass dies dringend nötig wäre, sieht man auf den ersten Blick. Eine innerstädtische Bebauung mit teils mehrstöckigen Mehrfamilien- sowie Reihenhäusern und eine Straße, die eher an eine vernachlässigte Gasse auf dem Dorf erinnert, passen nicht zusammen.

Stürze in die Schlaglöcher?

Laut Köps ist die Nutzung des Graswegs aufgrund seines Zustands auch nicht immer ganz ungefährlich. Für die Erneuerung der Straße sammelt er derzeit Unterschriften. Die Liste will er dem Rat während seiner nächsten Sitzung am 16. Dezember übergeben. „Als ich die Unterschriften der Anwohner gesammelt habe, wurde mir von Stürzen aufgrund der Schlaglöcher erzählt“, sagt Köps. „Der Grasweg ist weder senioren- noch behindertengerecht. Anwohner mit Rollator haben ein echtes Problem. Und wenn es dunkel ist, sollten diese Menschen ihr Haus am besten nicht mehr verlassen.“

Von Mirko Haendel