Seit Jahren fordern die Parteien und Wählergruppen in Barsinghausen reihum, dass insbesondere mehr Geschosswohnungen im Stadtgebiet geschaffen werden. Die FDP plädiert dafür, so schnell wie möglich Flächen im Eigentum der Stadt zu nutzen – so wie etwa die Ackerflächen direkt an der Landstraße in Kirchdorf.