Barsinghausen

Die Barsinghäuser FDP hat die Gründung eines Kulturrings in der Deisterstadt vorgeschlagen, um die Kulturförderung zu verbessern und übersichtlicher zu gestalten. Ein solcher Kulturring könne ähnlich wie der bewährte Sportring organisiert werden, sagte FDP-Ratsherr Fred Wellhausen bei einem Online-Pressegespräch.

Bisher beschränke sich die Kulturförderung in Barsinghausen im Regelfall auf immer dieselben etwa vier Vereine und Institutionen. „Es klafft eine Lücke zu den vielen, die im Kulturbereich etwas tun“, sagte Wellhausen. Die FDP fühle sich als Ideengeberin für das Projekt eines Kulturrings. „Wir sind bereit, dafür Geld auszugeben und in den Haushalt einzustellen“, bekräftigte der Freidemokrat.

Kulturausgaben sollen transparent sein

FDP-Stadtverbandsvorsitzender Norbert Wiegand fordert, dass Ausgaben für die Kultur „für alle Bürger nachvollziehbar sein“ müssen. Mit Hilfe eines Kulturrings könnten Ausgaben und Fördermittel von Beginn an durchgeplant werden, der Rat habe dann darüber zu entscheiden. „Alle Beteiligten müssen sich dann darauf verlassen können“, sagte Wiegand.

Ein Negativbeispiel aus Sicht der Freidemokraten sei die immer wiederkehrende Diskussion um Zuschüsse für die im Aufbau befindliche Kulturfabrik Krawatte an der Egestorfer Straße. „Niemand weiß so genau, wie viel Geld da insgesamt gebraucht wird“, sagte Wiegand. Auch Wellhausen kritisierte, dass es mehrfach zusätzliche Zuschusswünsche gegeben habe. „Da fühle ich mich immer wieder hinter die Laterne geführt.“

Bessere Kooperation im Kulturbereich als Ziel

In einem Kulturring könnten auch die Möglichkeiten für gemeinschaftliche Aktivitäten der Kulturvereine gestärkt werden, hoffen die Freidemokraten. „Und für die Stadt würde auf diese Weise die Arbeit erleichtert“, sagte Wellhausen. „Wir sind gesprächsbereit im Sinne der Kulturförderung“, betonte Parteichef Wiegand.

Ein weiteres Schwerpunktthema, das die FDP in diesem Jahr in Barsinghausen voranbringen möchte, ist die umweltfreundliche Energiegewinnung. „Wir möchten, dass in Barsinghausen möglichst viel regenerative Energie erzeugt wird“, sagte Wiegand. Ein gutes Hilfsmittel, um auf diesem Weg voranzukommen, ist nach Einschätzung der FDP das sogenannte Solarkataster der Region Hannover. Für fast alle Wohngebäude in der Region lassen sich auf der Homepage der Region bereits prognostizierte Zahlen und Berechnungen abrufen, wie viel Solarenergie mit entsprechenden Modulen auf den einzelnen Dächern gewonnen werden könnten.

Energiegewinnung: FDP sucht Mitstreiter

„Die Dächer sind da, aber nicht alle Hauseigentümer möchten investieren“, erläuterte Wiegand. Gleichzeitig gebe es potenzielle Investoren, die kein geeignetes Dach hätten, aber dennoch Geld für klimafreundliche Energiegewinnung bereitstellen möchten. „Es wäre sinnvoll, die zusammenzuführen“, meinte der FDP-Chef. Denkbar sei auch die Gründung von kleineren Energiegenossenschaften, in denen Interessierte zusammenarbeiten könnten. Die FDP bereite gerade eine Veranstaltung zu diesem Thema vor, kündigte Wiegand an. „Wir versuchen, das online hinzubekommen.“ Die FDP werde sich auch darum bemühen, die anderen Parteien und Wählergruppen als Mitstreiter zu gewinnen. Es stehe zu diesem Thema eine ganze Menge Arbeit an, betonte Wiegand. „Aber wir wollen einen bedeutenden Schritt vorankommen.“

Weiterhin bearbeiten wollen die Freidemokraten auch das Thema Mobilität und Radverkehr. Das in der Endabstimmung befindliche Radverkehrskonzept für die Stadt Barsinghausen muss aus Sicht der FDP am Ende die Interessen aller Verkehrsteilnehmer berücksichtigen, wie FDP-Mitglied Burghard Kuppe betont. Die Freidemokraten plädieren dafür, dass im Zuge der Umsetzung des Radverkehrskonzepts „zunächst die unfallträchtigen Stellen entschärft werden“. Das betreffe vor allem verschiedene Kreuzungsbereiche, an denen die Situation für Radfahrer problematisch sei. Auch Tempobegrenzungen für Autofahrer seien an für den Radverkehr prekären Stellen denkbar.

Im Frühjahr will die FDP erneut die für Radler problematischen Stellen im Stadtgebiet abfahren, kündigte Kuppe an. Einen Wunsch haben die Freidemokraten bei der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes: „Es dürfen nicht die Verkehrsteilnehmer gegeneinander ausgespielt werden“, sagte Kuppe.

Von Andreas Kannegießer