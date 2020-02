Barsinghausen

Der FDP-Stadtverband Barsinghausen/ Seelze will seine Strukturen verändern und künftig auch thematisch zusätzliche Schwerpunkte setzen. Die Partei möchte sich stärker als bisher dem Themenfeld Umwelt und Klimaschutz widmen. Dafür ist ein erster politischer Stammtisch für alle Interessierten am Donnerstag, 5. März, in Groß Munzel geplant.

Nach den Worten des langjährigen früheren Vorsitzenden der FDP-Ratsfraktion, Bernhard Klockow, hat der Stadtverband in seiner jüngsten Mitgliederversammlung beschlossen, unter dem Dach des gemeinsamen Stadtverbandes Barsinghausen/ Seelze zwei Abteilungen für jede der beiden Kommunen zu gründen. „Das ist der Versuch, beiden Städten gerechter zu werden“, sagt Freidemokrat Ralf Liedtke, der sich erst seit kurzer Zeit im Stadtverband engagiert und das Thema Klimaschutz vorantreiben möchte. „Aus Sicht der Mitglieder ist Seelze eine ganz andere Welt als Barsinghausen“, sagt Klockow. Die Probleme der jeweils anderen Kommune seien den Mitgliedern schwer zu vermitteln. „Kirchturmdenken ist oft weit verbreitet“, bedauert er.

Klimaschutz lange stiefmütterlich behandelt

Die formale Gründung der Abteilungen Barsinghausen und Seelze ist für März vorgesehen. Personelle Vorentscheidungen für die Sprecherämter gebe es noch nicht, berichten Klockow und Liedtke. Der FDP-Stadtverbandsvorstand mit Norbert Wiegand an der Spitze bleibe unverändert im Amt.

Klockow und insbesondere Liedtke haben sich zum Ziel gesetzt, das Thema Klimaschutz in der Partei – und auch in der Diskussion mit der Öffentlichkeit – voranzubringen. „Das haben wir in der FDP bisher zu stiefmütterlich behandelt“, sagt Liedtke. Der 66-Jährige ist vor rund zwei Jahren aus Hamburg nach Barsinghausen gezogen und will sich in seiner Wahlheimat nun stärker engagieren. Er ist ausgebildeter Gymnasiallehrer und hat zuletzt in der Wirtschaft im Bereich Organisationsentwicklung gearbeitet.

In Barsinghausen gebe es seit etlichen Jahren ein Klimakonzept, sagt Liedtke. „Aber das Konzept ist in seiner Umsetzung leider steckengeblieben“, bedauert er. „Wir sollten darüber noch mal in die Diskussion einsteigen.“ Das Ziel der Klimaneutralität sei „richtig und wichtig“, betonen Liedtke und Klockow. In dieser Frage „müssen wir auch die eigene Partei durchaus mal treiben.“

Alle Gruppen beteiligen

Wichtig finden die Freidemokraten allerdings, dass die Probleme ohne ideologische Scheuklappen debattiert werden sollten. Es gelte, alle gesellschaftlichen Gruppen zu beteiligen – auch die Wirtschaft und die Landwirtschaft. Es gebe ständig neue technische Entwicklungen in vielen Bereichen. „Wir sollten an alle Fragen offen herangehen und uns nicht von vorneherein festlegen auf bestimmte Lösungen“, findet Liedtke. Es gelte, die Menschen mitzunehmen und zu überzeugen statt sie zu reglementieren. „Wenn wir erwachsenen Bürgern nur vorschreiben wollen, was sie zu tun haben, wird man keinen Erfolg haben“, sagen Liedtke und Klockow.

Um das Themenfeld Klimaschutz und Green Economy soll es bei dem politischen Stammtisch gehen, der am 5. März um 19 Uhr in der Gaststätte Landhof Hülsemann in Groß Munzel beginnt. Dabei soll auch beraten werden, was in Barsinghausen konkret getan werden kann, um die Klimaschutzziele umzusetzen.

Aus der ersten Diskussion solle später eine Arbeitsgruppe entstehen, wünschen sich beide Freidemokraten. Dazu sollen möglichst viele gesellschaftliche Gruppen ins Boot geholt werden. „Die Arbeitsgruppe ist keine Parteiarbeitsgruppe“, betonen die Initiatoren. „Sie ist offen für alle.“

