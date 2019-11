Barsinghausen

Ahoi: Wie ein Kapitän steuert Michal Schalau sein Arbeitsboot über die kleine Wasseroberfläche des Ziegenteiches, um die beiden Pumpenrüssel am Bug des Kahns an nahezu jeder Stelle des offenen Gewässers in die Tiefe absenken zu können. Schalau arbeitet mit seinem Kollegen Adrzej Rybka von einer Fachfirma aus Linderte seit mehr als zwei Wochen daran, den Ziegenteich am Rathaus von Schlamm und Morast zu befreien. Noch in dieser Woche sollen die letzten Schlammreste aus dem Teichbecken herausgeholt und nach der Entwässerung abtransportiert werden.

Stück für Stück hat Schalau seit mehreren Tagen den Ziegenteich mit dem kleinen roten Boot abgefahren. Mithilfe einer kleinen Gebläsepumpe wirbelt der Fachmann zunächst den Schlamm unter der Wasseroberfläche auf, damit eine große Saugpumpe die aufgewirbelte Masse aufnehmen und über eine Rohrleitung an Land transportieren kann. Dort kontrolliert Rybka die weiteren Arbeitsschritte, damit der Schlamm gründlich entwässert wird.

Schlamm wird entwässert

Zunächst mischt Rybka der morastigen Masse ein Flockungsmittel bei, ehe eine Pumpe die Ladung auf eine große Sieblandpresse direkt neben dem Teichufer bläst. Über mehrere Rollen und Bänder gelingt es der Maschine in weiteren Schritten, das Wasser komplett aus dem Schlamm zu pressen. Während das Wasser durch Schlauchleitungen zurück in den Ziegenteich fließt, befördert ein Transportband die bröckelige Trockenmasse zur Abfuhr auf einen Verladecontainer.

„Bislang haben wir etwa 70 Kubikmeter dieser reinen Trockenmasse zur Deponie in Ronnenberg gebracht“, sagt Rybka. Nach einer Analyse der Schlammreste wird die Masse laut Rybka voraussichtlich auf Ackerflächen ausgebracht – vorausgesetzt, die Kontrolleure finden nur unbedenkliche Stoffe, zum Beispiel organische Hinterlassenschaften der Enten und Fische, im Teich sowie Laub und Pflanzenreste des Baumbestandes am Ufer. Andernfalls müsse das trockene Schlammkonzentrat aufwendig entsorgt werden. „Aber davon gehen wir nicht aus“, betont Rybka.

Weniger Rückstände

Als die Stadt Barsinghausen die Entschlammung des Teichs in Auftrag gegeben hatte, rechnete sie mit einer 50 bis 80 Zentimeter hohen Schlammschicht unterhalb der Wasseroberfläche. Allerdings fanden Rybka und Schalau deutlich weniger Rückstände vor. „Bis zu 40 oder 50 Zentimeter hoch hatte sich der Schlamm abgesetzt. Aber an einigen Stellen waren es auch nur zehn Zentimeter“, sagt Rybka.

Für die Stadtverwaltung geht es bei dieser groß angelegten Reinigungsaktion um eine Revitalisierung des Ziegenteiches, wie Stefan Recht vom zuständigen Fachdienst Tiefbau erläutert. Als Folge der Verschlammung seien insbesondere bei hohen Temperaturen übel riechende Faulgase aus dem Teich aufgestiegen – was nicht zur Attraktivität dieses einzigen offenen Gewässers in der Innenstadt beigetragen habe.

Abschluss in dieser Woche?

Zum Abschluss der Entschlammung fährt Michal Schalau in dieser Woche mit seinem Boot den gesamten Uferbereich des Ziegenteiches ab. „Danach fehlt uns nur noch ein kleiner Teichabschnitt, dann haben wir die Ablagerungen aus dem Wasser geholt“, kündigte er an.

Von Frank Hermann