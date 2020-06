Barsinghausen

Bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet hat die Barsinghäuser Polizei am Wochenende zwei Alkoholsünder und den Fahrer eines nicht versicherten E-Scooters erwischt. Nach Mitteilung des Kommissariats war zunächst am späten Sonnabendabend einer Polizeistreife auf der Egestorfer Straße eine Autofahrerin aufgefallen, die „sehr zügig und in Schlangenlinien“ unterwegs gewesen sei. Bei der Kontrolle stritt die 56-jährige Frau zunächst ab, Alkohol getrunken zu haben. Ein Alkoholtest bewies das Gegenteil. Der Wert lag deutlich über 0,5 Promille, die Beamten erstatteten Anzeige gegen die Frau.

Bei der Fahrt mit dem Auto zum Brötchenholen in Egestorf ist am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr ein 53-jähriger Mann von der Polizei gestoppt worden. Den Beamten der Funkstreife war aufgefallen, dass der auf der Stoppstraße hinter ihnen fahrende Autofahrer sehr langsam unterwegs und offenbar darauf bedacht war, einen großen Abstand zwischen sich und das Polizeifahrzeug zu legen. Bei der Kontrolle wurde deutlich, warum: Der Mann pustete beim Alkoholtest einen Wert von mehr als 1,6 Promille.

Ebenfalls am Sonntagmorgen fiel einer Polizeistreife in Bantorf der Fahrer eines E-Scooters auf. Die Überprüfung des 20-Jährigen ergab, dass die notwendige Versicherung für den Roller nicht mehr besteht. Den Fahrer erwartet laut Polizei nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Von Andreas Kannegießer