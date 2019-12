Barsinghausen

Die Barsinghäuser Stadtverwaltung warnt vor einer Betrugsmasche, mit der Gauner derzeit offenbar in Barsinghausen versuchen, an Geld zu kommen. Dabei behaupten die Betrüger, Mitarbeiter eines Verlages zu sein, der im Auftrag der Stadt eine Broschüre erstelle – und fordern dazu auf, Anzeigen in der vermeintlichen Broschüre zu schalten. „Bei uns häufen sich die Anfragen von Firmen, Vereinen und anderen Institutionen, die von einer vermeintlichen Werbefirma angeschrieben oder angerufen werden“, berichtet Stadtsprecher Denny Foth. Die Anrufer oder Verfasser der Briefe und E-Mails geben sich demnach als Mitarbeiter eines Verlages mit dem Namen BMV Design aus, der im Auftrag der Stadtverwaltung Broschüren erstelle. Tatsächlich plane die Stadt derzeit keine Auflage spezieller Themenhefte, betont Foth. „Es handelt sich nach unserer Erkenntnis um eine Betrugsmasche.“

Unternehmen existiert nicht

Den Recherchen der Stadt zufolge existiert ein Unternehmen mit dem Namen BMV Design gar nicht. Im Internet gebe es allerdings Hinweise, dass es sich bei dem vermeintlichen Verlag um Abzocker handele. Die Kosten für die angeblich zu schaltenden Anzeigen belaufen sich dem übermittelten Vertragsformular zufolge auf mehrere Hundert Euro. „Auf den ersten Blick vermitteln die Unterlagen einen seriösen Eindruck, erst bei genauerem Hinschauen fällt auf, dass keinerlei Angaben zu der vermeintlichen Werbefirma aufgeführt sind“, erläutert Foth. Es fehlten unter anderem die Adresse sowie Hinweise auf Ansprechpartner und Geschäftsführer.

Firmen müssen sich legitimieren

In der Vergangenheit hatte die Stadt mehrfach mit Unternehmen zusammengearbeitet, die im Auftrag der Verwaltung Broschüren zu den Themen Senioren, Kinder und Bauen herausgegeben hatten. „Unsere Partner haben spezielle Legitimationsschreiben erhalten, die sie den potenziellen Kunden vorlegen konnten“, sagt Foth. „Ich empfehle bei Zweifeln, sich solche Schreiben von den Verlagen oder Werbefirmen vorlegen zu lassen“, betont der Stadtsprecher.

Lesen Sie auch

Von Andreas Kannegießer