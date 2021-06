Barsinghausen

Kunst für einen guten Zweck: Das Farbhexen-Trio Susanne Dreyer, Jutta Ehlers und Kerstin Bernsdorff will sein Gemeinschaftskunstwerk „Leute von heute“ verkaufen und den Erlös an eine soziale Einrichtung spenden. Dieses besteht aus sechs großformatigen Einzelwerken. Derzeit stehen und hängen die Bilder in der Kundenhalle der Stadtsparkasse – als Teil der Ausstellung „Kunst in der Stadt“, organisiert vom Stadtmarketingverein Unser Barsinghausen.

Sechs menschliche Figuren

Die Farbhexen-Werkreihe „Leute von heute“ zeigt sechs menschliche Figuren mit ihren ganz individuellen Charaktereigenschaften. „Sich und andere zu verstehen, miteinander zu reden, sich gegenseitig zu unterstützen und anzuspornen ist das Ziel des Projekts“ – so beschreibt die Künstlerinnengruppe ihre gemeinschaftliche Arbeit. Denn Susanne Dreyer, Jutta Ehlers und Kerstin Bernsdorff haben zu dritt an jedem dieser Kunstwerke gearbeitet. „Jede mit ihren ganz besonderen Fähigkeiten“, sagt Susanne Dreyer.

Die Werkreihe "Leute von heute" besteht aus sechs großformatigen Bildern mit menschlichen Figuren. Quelle: Privat

Nachdem sich die drei Künstlerinnen vor etwa 18 Jahren zum ersten Mal im Kunstraum an der Bantorfer Schule getroffen und danach zum Farbhexen-Trio zusammengeschlossen hatten, machten sie sich schon kurze Zeit später an die „Leute von heute“. Mittlerweile waren die prägnanten Menschenmotive mehrfach in Ausstellungen in der gesamten Region Hannover zu sehen – zum Teil auch in der Kröpcke-Uhr, der kleinsten Galerie Hannovers.

„Wir haben in den ganzen Jahren viel mit diesen Kunstwerken erlebt. Aber nun wollen wir dieses Kapitel abschließen und widmen uns einem neuen Großprojekt“, erläutert Susanne Dreyer. Daher sei die Idee entstanden, die „Leute von heute“ zu verkaufen und den finanziellen Erlös an soziale Einrichtungen zu spenden. Voraussetzung: „Wir wollen alle sechs Bilder nur gemeinsam als Bilderfamilie abgeben und nicht auseinanderreißen“, betont Kerstin Bernsdorff.

3000 Euro als Minimum

Als Minimum seien 3000 Euro angepeilt. Interessierte können sich die Bilder noch bis zum 19. Juni in der Stadtsparkasse anschauen. Zu erreichen sind die Farbhexen unter Telefon (05105) 600 286 und (0171) 69 53 961 sowie per E-Mail an dreyer.3r@t-online.de.

Derzeit arbeiten die drei Farbhexen bereits an ihrem neuen Großprojekt – und gestalten aus tausenden von Teebeutel-Zettelanhängern ein großes Hannover-Panoramabild. Dieses Bild zeigt unter anderem die Marktkirche, das Ernst-August-Denkmal, das Neue Rathaus, die Nanas und weitere typische Merkmale der Landeshauptstadt. „Schon bald wollen wir damit fertig sein“, kündigt Susanne Dreyer an.

Von Frank Hermann