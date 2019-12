Barsinghausen

Die Stadt Barsinghausen hat immer mehr Probleme mit Vandalismus und Schmierereien im öffentlichen Raum. Besonders akut ist das Problem derzeit an der Heinrich-Benne-Straße in Egestorf. Dort besprühen Unbekannte fast täglich die Winkelstützen aus Beton, mit denen an einer Seite der Straße die Böschung des Lärmschutzwalls befestigt ist.

„Es ist immer dasselbe: Wir entfernen tagsüber die Graffiti von den Winkelstützen, und über Nacht werden die Betonflächen wieder beschmiert“, berichtet der stellvertretende Baubetriebshofleiter Tobias Hielscher das allmorgendliche Problem. Gesprüht werden nach Angaben der Verwaltung zumeist Parolen, die die Ultra-Szene von Hannover 96 verherrlichen oder die sich gegen die Polizei oder gegen Eintracht Braunschweig richten.

Wall muss neu gestrichen werden

„Anfangs waren wir nur einmal in der Woche vor Ort und mussten die Schmierereien entfernen, mittlerweile rücken fast täglich zwei Kollegen an“, sagt Hielscher. „Für uns ist es eine Belastung geworden, die auch Unmut unter den Mitarbeitern des Bauhofes hervorruft.“

Der stellvertretende Leiter des Baubetriebshofes und seine Kollegen finden immer wieder leere Sprühfarbedosen in den Büschen auf dem Wall an der Heinrich-Benne-Straße. Es handele sich dabei nicht um einfache Farbe aus dem Baumarkt, sondern um solche, die auch von professionellen Graffiti-Sprayern verwendet werde, erläutert Hielscher. „Mittlerweile ist die Farbe so tief in die Poren des Betons eingedrungen, dass wir mit normalen Mitteln die Schmierereien nicht mehr rückstandslos entfernen können“, sagt er. Aus diesem Grund hat die Stadtverwaltung jetzt auch ein Malerunternehmen damit beauftragt, die rund 1,20 Meter hohen Winkelstützen entlang der Heinrich-Benne-Straße ganz neu zu streichen. „Die Kosten dafür schätzen wir auf einen vierstelligen Betrag“, sagt der stellvertretende Baubetriebshofleiter.

Auch Banner sind zerstört

Der Barsinghäuser Stadtverwaltung machen aber nicht nur die Schmierereien in Egestorf zu schaffen, auch an vielen anderen Orten im Stadtgebiet haben die Mitarbeiter mit Vandalismus zu kämpfen. Gegenwärtig wirbt die Kommune mit großformatigen Bannern an mehreren Stellen im Stadtgebiet um Bewerbungen von Nachwuchskräften und potenziellen Auszubildenden. „Einige Banner sind schon das Ziel von Unbekannten geworden“, sagt Stadtsprecher Benjamin Schrader. Wegen der Beschädigungen habe die Stadt auch schon Ersatz beschaffen müssen. „Auch im Stadtteilpark und auf Schulhöfen kommt es immer wieder vor, dass etwa Papierkörbe beschädigt oder zerstört und Wände beschmiert werden“, ergänzt Hielscher. Selbst Pflanzen würden aus Beeten gerissen.

Zur Beseitigung der Vandalismusschäden fallen inzwischen erhebliche Kosten an. „Es ist dabei nicht nur der Ersatz des Beschädigten oder Zerstörten, der zu Buche schlägt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen für die Ersatzbeschaffung, die Montage und die Formalitäten eine Menge Zeit“, sagt Bürgermeister Marc Lahmann. Es sei schade, dass die Stadt für die Schadensbeseitigung mittlerweile so viel Geld und Zeit aufwenden müsse. „Mit diesen Ressourcen könnten wir an anderer Stelle, wie etwa der Kinderbetreuung, beim Bürgerservice oder den Schulen viel bewegen“, so Lahmann weiter. Ihn ärgere es zudem maßlos, dass alle Bürger für den Vandalismus Einzelner aufkommen müssten, denn das Geld stamme auch aus kommunalen Steuern.

Zeugenhinweise erwünscht

Der Verwaltungschef appelliert an die Bürger, sich bei der Stadtverwaltung zu melden, wenn diese Hinweise auf Täter geben könnten, die Wände beschmieren, Mülleimer zerstören oder anderes städtisches Eigentum beschädigen. Dies sei im Sinne der Gerechtigkeit und habe auch nichts mit Denunziation zu tun, betont Lahmann. Es helfe vielmehr, dass die von den Bürgern erhobenen Abgaben auch allen zugutekommen, „indem sie sinnvoll und zielgerichtet eingesetzt werden können“.

Von Andreas Kannegießer