Fotografenmeisterin Christiane Neupert aus Barsinghausen zeigt in der Stadtsparkasse derzeit eine Ausstellung mit 30 Bildmotiven aus den USA. Bis zum 7. Februar sind die Ergebnisse eines fotografischen Langzeitprojektes mit dem Titel „Es war einmal ... Amerika“ während der üblichen Öffnungszeiten in der Kundenhalle, Deisterstraße 1a, zu sehen.

Vor rund zehn Jahren hat Christiane Neupert damit begonnen, nach und nach die US-Bundesstaaten zu bereisen und ihre Eindrücke mit der Fotokamera festzuhalten. Die Motive zeigen viele unterschiedliche Facetten eines faszinierenden Kontinents – mit schwarz-weißen Momentaufnahmen von Städten und Menschen, von Landschaft und Natur.

Schon 27 US-Staaten bereist

Bislang hat die 37-Jährige schon 27 US-Bundesstaaten bereist, den Anfang hat Florida vor rund einem Jahrzehnt gemacht. „Damals entdeckte ich meine Begeisterung für dieses Land“, sagte die gebürtige Thüringerin, die seit 2014 in Barsinghausen lebt und als hauptberufliche Fotografin arbeitet.

Mittlerweile umfasst ihr Langzeitprojekt „Es war einmal ... Amerika“ mehrere Tausend Fotos. Für die Ausstellung in der Stadtsparkasse wählte Neupert einen kleinen Querschnitt mit 30 Bildern aus. Voraussichtlich im Jahr 2021 will die Neu-Barsinghäuserin ihre Fotoreise durch die US-Bundesstaaten fortsetzen. „Vor allem an der Ostküste fehlen mir noch einige Regionen“, erläutert sie.

Porträts im Rathaus gezeigt

Christiane Neupert, deren Mann Stefan Basler die Ausstellungseröffnung mit mehr als 75 Gästen am Wochenende musikalisch begleitete, hat vor wenigen Wochen eine Ausstellung mit Porträtfotos im Barsinghäuser Rathaus bestückt. Diese Fotos zeigen die Träger der goldenen Ehrennadel der Stadt Barsinghausen. Porträts und Hochzeitsreportagen gehören zu den Arbeitsschwerpunkten der Fotografenmeisterin, die zudem an mehreren Volkshochschulen und künftig auch an einer Meisterschule für das Fotografenhandwerk unterrichtet.

Von Frank Hermann