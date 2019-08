Barsinghausen

Nach der erfolgreichen Premiere musste es einfach eine Fortsetzung geben. „Die Resonanz der Menschen war enorm. Das war Ansporn genug für uns, das Festival zu wiederholen“, sagt Ingo Meier. Zusammen mit seinem Team von Basches Musiker Szene erhielt er im Vorjahr, bei der ersten Auflage von „Blues & Rock am Deister“, viel Zustimmung vom Publikum. Also geht es 2019 mit Open-Air-Musik weiter, wieder auf dem Gelände des Naturfreundehauses im Bullerbachtal in Barsinghausen. Die Musik erklingt dort am Sonnabend, 14. September, ab 16 Uhr.

Einlass ist bereits ab 15 Uhr möglich. Die Organisatoren wollen den Tag auch zu einem kleinen Familienfest machen. Es gibt zwar kein Kinderprogramm, für die kleinen Besucher stehen aber alle auf dem Gelände auch sonst vorhandenen Spielgeräte zur Verfügung. Im Mittelpunkt solle natürlich Musik von Rock über Soul bis Blues stehen.

Vier Bands gehören zum Programm

Für die Eröffnung um 16 Uhr sorgt Souls in Motion (SIM). Die Band mit Heribert Giegerich von Basches Musiker Szene stand bereits im Vorjahr auf der Bühne. Die drei anderen Bands des Tages sind neu im Vergleich zur Auflage von 2018. Nach einer kurzen Pause setzen Blue News, deren Mitglieder aus Hannover kommen, das Festival um 17.10 Uhr fort. Es folgen die Schaumburger Musiker Five Pints Later ab 18.30 Uhr. Für den Abschluss sorgt die Steve Link Band aus Celle, die bis 22 Uhr und damit zum offiziellen Ende des Festivals spielen wird.

Wie stark das Interesse in der Öffentlichkeit an Blues & Rock am Deister ist, haben die Organisatoren bereits festgestellt: 2500 Flyer hatten sie gedruckt. „Und wir mussten etwa in der gleichen Größenordnung nachbestellen“, berichtet Rainer Krabbe. Außer ihm, Meier und Giegerich gehören auch noch Uwe Wende und Friedegund Howind zum Veranstalterteam Basches Musiker Szene.

Organisatoren nehmen Urlaub für die Vorbereitung

Alle zusammen haben mitgeholfen, dass das Programm zusammengestellt wird. „Natürlich hören wir uns auch die Bands vorher an. Die besten Kontakte hat aber Heribert Giegerich durch seine Netzwerke im Musikzentrum“, sagt Meier, der sich mit seinem Team bis zu zwei Tage Urlaub nimmt, um das Festival vorzubereiten. „Am Donnerstag alles einladen, am Freitag aufbauen.“ Jetzt fehlt nur noch Glück mit dem Wetter. Zur Premiere hatten Basches Musiker Pech, das Festival fand an einem der ganz wenigen Regentage des Extremsommers 2018 statt.

Der Eintritt kostet 15 Euro im Vorverkauf und 17 Euro an der Abendkasse (öffnet um 15 Uhr). Im Vorverkauf sind ab sofort Karten erhältlich im Bücherhaus am Thie, im ASB-Bahnhof sowie bei Easy Smoke in der Marktstraße 24 in Barsinghausen.

Von Stephan Hartung